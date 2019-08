Mitten im Leben, wild, kompromisslos

Gelbe Striche, rote Kreise, weiße Kleckse – im Schloss flog der Pinsel. Sein Angriffsziel: Porträts der Jungen Oper. Der Täter: Künstler Marc Jung.

WEikersheim. In einem Live-Painting – quasi einer Mal-Darbietung zum Miterleben – hat Marc Jung für die Junge Oper Sänger-Porträts bemalt. Befreundete junge Künstler auf der Suche nach Liebe und beruflicher Anerkennung und mit Fragen nach der Beziehung von Kunst und Leben all das thematisiert Puccinis „La Bohème“.

Regisseur Patrick Bialdyga hat diese Herausforderungen in die heutige Zeit und auf die Bühne des Schlosses Katapultiert. Der Erfurter Künstler Marc Jung lebt ein eben solches Leben, wie oben beschrieben. Er arbeitet mit Freunden und Künstlerkollegen wie Clueso, Till Lindemann (Rammstein) und Marco Fischer zusammen und ist in der Partyszene als verrückt, laut und bunt bekannt. Jung kam von der Streetart zum Kunststudium in Weimar, Wien und Dresden. Seit einigen Jahren ist er rasant erfolgreich und stellt mittlerweile national und international aus.

Große Unternehmen wie Facebook, Partisan, Montblanc und der SV Werder Bremen haben ihn für Gestaltungen und Werbekampagnen engagiert. Für den Verein „Viva con Agua“ bemalt er Porträts aus Sport, Mode, Funk und Fernsehen. Darunter waren prominente Beispiele wie Manuel Neuer, Jerome Boateng, Karolina Kurkova, Nico Rosberg, Lena Meyer Landrut oder Paul Ripke. In Puccinis „La Bohème“ ist der Freundeskreis der jungen Künstler tief erschüttert, als Mimì – eine von ihnen – stirbt.

Marc Jung ist dieses Gefühl der tödlichen Bedrohung vertraut, lebt er selbst doch mit der Frage, ob sein Vater ihm die tödliche Erbkrankheit Chorea Huntington weitergegeben hat, die jederzeit ausbrechen kann. Das Risiko liegt bei 50 Prozent. Jungs künstlerische Arbeit ist charakterisiert durch einen Kampf zwischen Regeln und Anarchie, Harmonie und Zerstörung. Er ist ein totaler Realist, der den Alltäglichen Wahnsinn zu seinem Thema gemacht hat und diesen auf eine sehr eigene sarkastische und ironische Art und Weise darstellt.

Für das Publikum und auch die jungen Ensemble-Mitglieder der Jungen Oper Schloss Weikersheim war es eindrücklich mitzuerleben, wie Jung bei einem Live-Act am Premierenabend Porträts der Sänger bemalt hat.

Die Bilder sind während der Opern-Vorstellungen auf der Weikersheimer Schlossterrasse ausgestellt und noch zu sehen am 31. Juli sowie am 2., 3. und 4. August. jmd

