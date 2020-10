Mit Zugmaschine Schaden verursacht

Weikersheim.Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag zwischen einem Pkw und einer landwirtschaftlichen Zugmaschine.

Der 31-jährige Fahrer eines „New Holland“ war gegen 16 Uhr auf der Ortsdurchfahrtsstraße in Neubronn unterwegs, als er eine breite Zugmaschine auf sich zufahren sah. Der Pkw-Fahrer hielt mit seinem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an und ließ das Gefährt passieren. Dabei streiften sich jedoch beide Fahrzeuge.

Der Fahrer der Zugmaschine entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 54990 entgegen. pol

