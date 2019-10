Mit „Speed-Dating“ zum Traumjob

Weikersheim.„In 4x20 Minuten zum Traumjob“, war eine besondere Aktion des Gymnasiums Weikersheim überschrieben, das „Berufe-Speed-Dating“.

„Wir können unsere Schülerinnen und Schüler nicht aus unserer Schule entlassen, ohne ihnen eine berufliche Orientierung ermöglicht zu haben“, befand Georg Konietzka, stellvertretender Schulleiter des Weikersheimer Gymnasiums zur Eröffnung des „Berufe-Speed-Datings“.

Aus 42 Berufen wählen

Absolventen der vergangenen Abiturjahrgänge, Eltern und Experten aus den regionalen Unternehmen stellten ihre Berufe vor und beantworteten Fragen aller Art. Dabei konnten die 170 Jugendlichen aus 42 Berufen wählen und häufig sogar von den Erfahrungen gleich mehrerer Vertreter eines Berufsbildes profitieren. Dabei musste immer die Zeit im Blick behalten werden – nach 20 Minuten wechselten die Jugendlichen in einen der anderen 14 Räume. Ergänzt wurde das Angebot von Vertretern der Universität Würzburg und der Hochschule Schweinfurt. Zeitgleich fanden für die 60 angereisten Eltern zwei Vorträge statt, hierbei wurde zunächst das Programm „Coaching for Future“ und verschiedene „Mint“-Berufe vorgestellt. Anschließend beantwortete Volker Thienel von der Arbeitsagentur Tauberbischofsheim sämtliche Fragen zu den Themen Berufsberatung, Zulassungsverfahren und Bafög. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen wird das „Berufe-Speed-Dating“ nun regelmäßig stattfinden und einen wichtigen Baustein im Konzept der Berufsorientierung am Gymnasium Weikersheim darstellen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019