Milch und Wurstwaren auf Knopfdruck

Regionale Produkte direkt vom Erzeuger – und das rund um die Uhr. So genannte „Regiomaten“ treffen den Nerv der Zeit und erfreuen sich nicht erst seit Corona auch wachsender Beliebtheit.

Main-Tauber-Kreis. An einem Sonntag spontan Grillgut besorgen oder nach Ladenschluss noch Milch fürs Frühstück kaufen, das stellt in der Region bereits seit längerem kein Problem mehr dar. Ein Knopfdruck genügt, um zu jeder Tages- oder Nachtzeit frische Milch sowie Wurst- und Fleischwaren zu erwerben.

Premiere im Jahr 2016

Möglich machen das die insgesamt acht im Main-Tauber-Kreis aufgestellten Milchtankstellen und Wurstautomaten. „Der erste Automat wurde 2016 in unserem Kreis errichtet“, weiß Carolin Fischer vom Landwirtschaftsamt des Main-Tauber-Kreises. „Als erkennbar war, dass der gut ankommt, kamen dann nach und nach immer mehr dazu. Mittlerweile betreiben fünf regionale Betriebe acht Automaten in der Region.“ Dabei kommen neben Weikersheim, Assamstadt und Röttingen auch kleinere Ortschaften wie Harthausen, Markelsheim, Laudenbach und Schonach in den Genuss des Rund-um-die-Uhr-Angebots.

„Das Angebot reicht von Milch, Schüttelkaba und Müsli über Eier bis zu verschiedenen Wurst- und Fleischprodukten“, sagt Carolin Fischer, „die Automaten kommen wirklich gut an und sind stark frequentiert“. Anträge für neue Automaten lägen dem Landratsamt momentan aber nicht vor.

„Corona merkt man natürlich auch in der Landwirtschaft“, gibt Carolin Fischer zu bedenken, „deshalb sind die Landwirte mit Investitionen momentan vorsichtig“. Verschiedene Beratungs- und Fördermöglichkeiten sollen die Anschaffung eines Regiomaten jedoch erleichtern. Hierfür steht das Landwirtschaftsamt interessierten Landwirten im Rahmen von Betriebsberatungen und Informationsveranstaltungen unterstützend zur Seite.

„Jetzt während Corona beraten wir gerne auch telefonisch“, meint Carolin Fischer, „wir besprechen mit den Landwirten, wie das, was sie sich vorstellen, realisiert werden kann, und erarbeiten gemeinsam ein Konzept für die Umsetzung“.

Milchtankstellen kommen an

Ein Betrieb, der den Schritt zum eigenen Regiomaten gewagt hat, ist der Hermannshof im Weikersheimer Stadtteil Nassau. Bereits seit einigen Jahren vermarktet der Milchviehbetrieb einen Teil seiner Milch über mittlerweile insgesamt vier Milchtankstellen in den Ortschaften Röttingen, Weikersheim, Harthausen und Assamstadt selbst.

„Natürlich ist so ein Automat eine große Investition“, meint Beatrice Hermann, deren Familie den Hof führt, „mit der Anschaffung allein ist es ja nicht getan. Wir brauchten auch einen Pasteur, um die Milch zu pasteurisieren, und eigene Räume dafür. Aus Hygienegründen befüllen wir die Automaten nämlich nicht mit Rohmilch“.

Trotz des Mehraufwands und der finanziellen Belastung war die Inbetriebnahme der Milchtankstellen die richtige Entscheidung, findet Beatrice Hermann.

Auslöser für die Aufstellung des ersten Automaten war der niedrige Preis für Kuhmilch. „Der Milchpreis war so schlecht, dass wir entschieden haben einen Teil unserer Produkte selbst zu vermarkten“, erzählt die Landwirtin. „Da unser Sohn jetzt voll mit ins Geschäft einsteigt, müssen zwei Familien vom Betrieb leben können. Also standen wir vor der Entscheidung, entweder mehr Ställe zu bauen oder in Milchtankstellen zu investieren.“

Schwierige Standortsuche

Für jeden Automaten den richtigen Standort zu finden, war dabei gar nicht so einfach. „Am Anfang dachten wir, die Tankstellen müssten direkt neben einem Discounter stehen, wegen der Laufkundschaft“, erinnert sich Beatrice Hermann, „das Problem war, dass die großen Ketten das meistens ablehnten. Irgendwann haben wir dann aber gemerkt, dass die Leute, die unsere Milch wollen, auch so kommen“.

Nun sei man mit den Standorten der Tankstellen und der Annahme durch die Bevölkerung sehr zufrieden. „Am besten läuft unser Automat in Weikersheim“, an der Ecke Johannes-Kepler-Allee/Schäftersheimer Straße, sagt die Landwirtin, „generell haben wir aber bemerkt, dass die Automaten jetzt in der Coronazeit noch einmal deutlich mehr genutzt werden“.

Alle zwei Tage werden die Tankstellen mit je etwa 180 Litern Milch frisch befüllt. Neben der Milch ist dabei vor allem unter Jugendlichen der Schüttelkaba besonders gefragt. Weitere Automaten seien momentan aber nicht geplant. „Jetzt müssen wir erst einmal mit denen, die wir schon haben, Geld verdienen“, lacht Beatrice Hermann.

Qualität aus dem Automaten

Positive Resonanz erhält auch Fleischermeisterin Claudia Albrecht für den Regiomaten direkt neben ihrer Metzgerei in Markelsheim. „Wir bekommen sehr gutes Feedback, unsere Kunden sind sehr zufrieden und nutzen den Automaten zum Beispiel gerne, wenn am Wochenende spontan Besuch kommt“, freut sich die Landwirtin von der Betriebsgemeinschaft Lichthöfe, „der Automat war eine gute Investition und ist definitiv rentabel“. Dies war allerdings nicht immer so. Bis Anfang des Jahres stand der Wurstautomat nämlich noch ganz woanders.

„Der ursprüngliche Standort in Harthausen war leider ein totaler Schuss in den Ofen“, resümiert Claudia Albrecht, „es gab kaum Laufkundschaft und zum Teil sind unsere Stammkunden von hier nach Harthausen gefahren, um am Automaten einzukaufen. Das war auch nicht Sinn der Sache“. Deshalb sei der Regiomat schließlich nach Markelsheim umgezogen und laufe hier in der Tauberbergstraße, nahe dem Bahnhof, prächtig.

„Ich denke, die Leute brauchen die Nähe zur Metzgerei, um einen Bezug zu den Produkten zu haben“, überlegt Claudia Albrecht. Um Frische zu gewährleisten, wird der Automat zweimal täglich mit einer nicht zu großen Menge an Fleisch- und Wurstwaren befüllt. Verkaufsschlager ist dabei der „Klassiker“ des Hauses: Fleischsalat. Gerade im Sommer gingen allerdings auch Steaks und Grillartikel besonders gut.

Angepasstes Sortiment

Jetzt wird das Sortiment aber allmählich an die Herbst- und Wintersaison angepasst. Einen kleinen Preisaufschlag im Vergleich zum Ladenverkauf müssen die Kunden allerdings in Kauf nehmen. „Der Aufwand ist natürlich höher“, so die Fleischermeisterin, „es müssen Vakuumbeutel gekauft und die Produkte extra verpackt und etikettiert werden. Das ist alles zusätzliche Arbeitszeit“. Hinzu kämen die Wartung und Instandhaltung des Automaten. Der Aufwand der Rund-um-die-Uhr-Versorgung lohne sich dennoch. „Es ist definitiv eine gute Ergänzung“, findet Claudia Albrecht, „unsere Stammkunden haben einfach Vertrauen in unsere Qualität – auch aus dem Automaten“.

