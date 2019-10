Melancholisch und voller Leidenschaft

Weikersheim/Creglingen/Aub.Die Notos Chamber Music Academy der Jeunesses Musicales Deutschland in Weikersheim bietet jungen herausragenden Instrumentalisten zwischen 16 und 23 Jahren die Möglichkeit, zusammen mit den Mitgliedern des bekannten Notos Quartetts in verschiedenen Besetzungen zu musizieren und aufzutreten. Ziel ist es, durch Vertrauen und Respekt zu einer gemeinsamen musikalischen Aussage zu gelangen und dadurch ein besonders intensives Kammermusikerlebnis zu ermöglichen. Im Mittelpunkt des Meisterkurses 2019 stehen Werke der slawischen Kammermusik, die sich durch einen wunderbar melancholischen und leidenschaftlichen Gestus sowie mitreißende folkloristische Melodien auszeichnet. Zur Aufführung kommen in den drei Abschlusskonzerten Werke von Alexander Borodin, Antonin Dvorak, Pjotr I. Tchaikovsky, Dmitri Schostakowitsch, Alfred Schnittke und Bohuslav Martinu.

Termine: 18. Oktober, 20 Uhr, Creglingen, Romschlössle, 19. Oktober, 20 Uhr, Aub, Ars Musica, 20. Oktober, 11 Uhr, Weikersheim, Gewehrhaus im Schlosspark. Der Eintritt ist frei.

