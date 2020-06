Martin Pufe war Inbegriff seines Amts

Main-Tauber-Kreis.Dr. Martin Pufe war unter Landrat Georg Denzer als Direktor des Veterinäramts das Gesicht der Behörde. Jetzt ist der in Weikersheim lebende Tiermediziner gestorben.

Geboren 1939 in Battgendorf in Thüringen, studierte Martin Pufe von 1958 bis 1963 in Leipzig Tiermedizin. Seine tierärztliche Tätigkeit begann er als Leiter staatlicher Tierarztpraxen in Thüringen. Dem folgte ein

