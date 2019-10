Malerische Liebe zur Tauber

Schäftersheim.Zugunsten der Renovierung des Schäftersheimer Kirchturms werden am Sonntag, 13. Oktober nach dem Erntedankgottesdienst um 10.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Schäftersheim Bilder des 2015 verstorbenen Malers Karl-Ernst Sauer verkauft. Auch am Nachmittag zwischen 13.30 und 16 Uhr besteht die Möglichkeit, zum Teil noch unbekannte Bilder aus dem Privatbesitz der Familie Sauer zu erwerben.

Interesse für Kirchenkunst

Als ehemaliger Leiter des Überlandwerks, als Geschichtsforscher und Maler, ist Karl- Ernst Sauer noch Vielen in Erinnerung. Seine Liebe zum Taubertal und seiner Umgebung hat er in zahlreiche Zeichnungen, Aquarellen und Ölgemälden ausgedrückt. Besonders sein großes Interesse für Kirchenkunst schlägt sich in seinen Bildern nieder.

Sein letztes Werk „Die sieben Schöpfungstage“ befindet sich seit 2010 in der Nikolauskirche Schäftersheim. pm

