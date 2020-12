Lotz für Gremium mit eigenem Budget

Weikersheim.Die Installation eines Jugendgemeinderats regte in öffentlicher Gemeinderatssitzung am Donnerstag SPD/UB-Sprecherin Anja Lotz an. Die Verwaltung solle, so der Antrag, in einer Umfrage das Interesse an einem Jugendgemeinderat oder Jugendausschuss prüfen. Der Gemeinderat solle dann die Modalitäten für die Einrichtung eines solchen Gremiums festlegen und über ein Budget beraten.

Lotz

...