Lloyd ohne doppelten Boden

Weikersheim.Der Leonberger Bezirkskantor Attila Kalman inprovisiert an der Laukhuff-Orgel am Samstag, 1. Februar, 19 Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche in Weikersheim. Er untermalt und begleitet den Komödienklassiker und wohl bekanntesten Film Harold Lloyds.

„Ausgerechnet Wolkenkratzer!“, im Originaltitel „Safety Last!“, ist eine US-amerikanische Stummfilm-Komödie von Hal Roach aus dem Jahr

...