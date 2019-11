Literatur als echter Staffel-Marathon

Vorlesen durch „echte Menschen“ – gegen den Digitalmedien-Trend: An der GMS Weikersheim gab’s Literatur für wirklich alle Schüler. Vorgelesen haben dabei auch die Schüler selbst.

Weikersheim. Wer Kontakt zu Büchern hat, der hat letztlich mehr vom Leben: Textverständnis, Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein und Medienkompetenz werden mit Spaß und quasi ganz nebenbei geschult. Wer als Kind von den Eltern vorgelesen bekommt, kann später nicht nur schneller und besser lesen – es tun sich für die Kinder ganze Welten auf. Und – das belegen Untersuchungen – wer regelmäßig liest, schneidet in der Schule besser ab. Übrigens nicht nur im Fach Deutsch.

Lesen und Vorlesen sind also direkte Beiträge für eine positive Entwicklung von Schülern ins Leben hinein – auch ins spätere Berufsleben, wo Textverständnis als eine wichtige Kernkompetenz gilt.

Vorlesen und zuhören, das hat aber auch eine wichtige soziale Funktion: Intensive Zuwendung, die Entwicklung von Mit-Fühlen, die Bindung zwischen Eltern und Kindern. Die schöne Gute-Nacht-Geschichte, sie bleibt aber heutzutage oft auf der Strecke. Die Gemeinschaftsschule steuert dem entgegen, bringt ihre Schüler nicht nur am Vorlesetag in Kontakt mit Literatur. „Besuche in der Bücherei“ gibt es, so erzählt Konrektorin Gudrun Wolf , die Beteiligung am bundesweiten Vorlesetag, Lesepaten kommen.

Heuer wurde der Vorlesetag erstmal ganz groß aufgezogen: „Alle Schüler der GMS sollten vorlesen oder vorgelesen bekommen.“ Ein logistischer Kraftakt: Die Vorleser waren für die Lesephasen perfekt „eingetaktet“ und hatten jeweils mehrere Klassen mit Lesenswertem zu „versorgen“.

Als Vorleser wurden ein ganzer Stab an örtlichen Literturbegeisterten gewonnen: Schulleiter Peter Pflüger griff ebenso zum Buch, wie der Redakteur Michael Weber-Schwarz, Bürgermeister Klaus Kornberger, Margit Kranzer (Bücherei), sowie die ehemaligen Lehrerinnen Ursula Gerstner und Barbara Hofmann. Sie alle hatten sich mit altersgerechter Literatur auf die Anforderungen der verschiedenen Klassenstufen vorbereitet – ein echter Lese-Staffel-Marathon. Das Sahnehäubchen: Schüler der Klasse zehn wurden selbst als Vorleser aktiv und lasen für die Schülern der ersten Klassen.

Hat es den Schülern gefallen? „Das war unheimlich spannend. Zwanzig Minuten einfach nur zuhören“, so ein begeisterter Schüler. Ein Erfolg für die GMS – und letztlich ein Mosaikstein für den Werterhalt des Lesens und Vorlesens. Und ein „wichtiger Impuls für einen gelingenden Bildungs- und Lebensweg von Kindern und Jugendlichen“, so die Konrektorin. mrz

