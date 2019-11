Lieder mit Tradition ganz anders

Weikersheim.Nach einer Probenphase am 29. November gibt es am Mittwoch, 11. Dezember nach einer weiteren gemeinsamen Probe mit dem SWR Vokalensemble um 13 Uhr ein öffentliches Konzert der Schulgemeinschaft des Gymnasium Weikersheim und des Vokalensembles in der Tauberphilharmonie Weikersheim.

Das gemeinsame Singen von Christmas Carols – traditionellen englischen Weihnachtsliedern – gehört in England ebenso zur Weihnachtszeit wie Plumpudding, Turkey oder der allseits bekannte Father Christmas.

Von dieser Tradition hat sich das SWR Vokalensemble anstecken lassen und mischt im Advent die gängigen Weihnachtsohrwürmer mit ein paar anderen Klängen auf. Das Besondere an den Konzerten: Diesmal kommen nicht die Schulen zum SWR Vokalensemble, sondern umgekehrt: Das SWR Vokalensemble gastiert in den Schulen.

Auch Gäste dürfen mitsingen

Einzige Voraussetzung sind singbegeisterte Schülerinnen und Schüler, ein geeigneter Konzertsaal oder eine Kirche. Und auch Lehrer, Eltern und Gäste dürfen natürlich auch mitsingen. In der Vorprobe im November wird an den musikalischen Feinheiten gefeilt. Am Konzerttag findet eine weitere, dann gemeinsame Probe mit den Sängerinnen und Sängern des SWR Vokalensembles statt.

In dem Konzert wechseln sich gemeinsam mit dem Publikum gesungene Werke mit besonderen Carols zum Zuhören ab. pm

