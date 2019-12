Lieblingsneffe und ein Bankraub sorgen für Chaos

Laudenbach.„Küsse für die Tanten“, so heißt das neue Stück der Theatergruppe „0815“ des TSV Laudenbach – und weckt in so manchem Studenten Erinnerungen an seine eigene Studienzeit und was er so alles in den Semesterferien dazuverdient hat.

Mit dem Lustspiel in drei Akten von Erika Elisa Karg, das bereits von zahlreichen Amateurbühnen erfolgreich aufgeführt wurde, setzen die Laienspieler ihre mittlerweile über drei Jahrzehnte lange Tradition des „Weihnachtstheaters“ in Laudenbach fort.

Die langjährigen treuen Freunde des Amateurschauspiels haben auch in der vierunddreißigsten Saison die Möglichkeit, in der angenehmen Atmosphäre der Zehntscheune ein abendfüllendes Stück live mitzuerleben. Die Besucher dürfen sich freuen, mit welcher Leidenschaft und Hingabe, die Beteiligten an diese Herausforderung heran gehen und die amüsante, humorvolle Story umsetzen.

Atemberaubend

Zum Inhalt: Der den drei Tanten ans Herz gewachsene Lieblingsneffe Timo besucht mit seiner Freundin während der Semesterferien seine unverheirateten Tanten.

Da die Tanten nicht wissen dürfen, dass er mit dem Motorrad gekommen ist, stellt er seine Maschine beim Nachbar in den Schuppen. Die Motorradklamotten versteckt er in der Wohnung der Tanten. Durch Zufall finden die alten Damen die Sachen jedoch und als die aufmerksame Nachbarin und Klatschbase ihnen auch noch erzählt, dass die Bank von zwei Motorradfahrern überfallen wurde nehmen sie an, dass der „Bub“ und seine Freundin die Täter sind. Diese Annahme führt natürlich zu einem atemberaubenden Chaos. Die geldgierige Klatschbase möchte den Fall mit aufklären und die Provision kassieren.

Spannung und Situationskomik

Der originelle Inhalt des Stückes, der leidenschaftliche Einsatz aller Mitwirkenden versprechen ein unterhaltsames Theater, das von der Spannung und Situationskomik kaum zu überbieten ist.

Die mitwirkenden Akteure, in diesem Spektakel sind: Annegret Hein, Isolde Neef, Regina Hever, Marco Feidel, Katharina Schäfer, Lara Oechsner, August Engert, Matthias Reus, Adrian Vogel und Michael Weber-Schwarz. Als Souffleuse steht Greta Wirth zur Seite, für den Ton zeigt sich Stefan Söder verantwortlich.

Die jeweiligen Aufführungen sind am Samstag, 4. Januar und Samstag, 11. Januar um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 5. Januar 2020 findet die Aufführung bereits um 16 Uhr statt. Ab 14.30 Uhr werden den Besuchern Kaffee und Kuchen angeboten. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Karten für die Veranstaltungen können ab Montag, 9. Dezember in der Volksbank Vorbach-Tauber in Laudenbach erworben werden, Telefon 07934 / 7037. Weitere Informationen gibt es unter http://www.theatergruppe0815.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019