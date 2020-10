Liebliches Taubertal aus verschiedenen Perspektiven

Weikersheim.Für Amateur- wie Berufsfotografen ist Instagram eine wichtige Präsentationsplattform in den Sozialen Medien. Oft künstlerisch gestaltete Bilder und ungewöhnliche Motive machen es für den Betrachter reizvoll, sich durch die geposteten Werke zu klicken. Schöne Landschafts- und Städtefotografien machen darüber hinaus Lust, einmal selbst dorthin zu reisen und diese Gegend zu erleben. So veröffentlicht auch der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ auf dem Instagram-Account @liebliches_taubertal regelmäßig Bilder aus der Ferienlandschaft.

In Kooperation mit dem Community-Account @igersfranconia setzt der Tourismusverband Franken auf Instagram zusätzliche Anreize zur Präsentation von Bildmotiven aus Franken. Ziel ist es, bei so genannten „Insta-Meets“, also Treffen von Instagrammern zum gemeinsamen Fotografieren, weniger bekannte Orte zu besuchen und zu erkunden. Das inzwischen sechste Insta-Meet fand jetzt im „Lieblichen Taubertal“ statt.

Rund 15 Instagrammer haben auf Einladung des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ die Stadt Weikersheim aus verschiedensten Perspektiven entdeckt. Neben einem Altstadtrundgang sowie dem Besuch des Schlosses und des Schlossgartens wurde auch eine kleine Wanderung in die nahegelegenen Weinberge mit Blick über die Stadt unternommen.

Die Instagrammer waren vom Programm begeistert. „Der Aufstieg hat sich gelohnt, denn wir wurden mit einer tollen Aussicht belohnt“, lobte etwa eine Teilnehmerin den Abstecher auf den Panoramaweg Taubertal. „Das Liebliche Taubertal hat wirklich viele tolle Plätze“, kommentierte ein anderer. „Es ist halt eine der schönsten Regionen im ganzen Frankenland.“

In zahlreichen Stories wurde der Tag von den Teilnehmern begleitet und dokumentiert. Über das Story-Highlight im Account von @liebliches_taubertal und von @igersfranconia können diese angesehen werden.

