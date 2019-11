Lichtzauber und Sternenglanz

Laudenbach.Ein Leerstand in der Kemetenstraße 19 in Laudenbach wurde von der freien Künstlerin Angelika Michl zu einem festlich geschmückten Adventshäuschen umgestaltet. Gemeinsam mit Kräuterpädagogin Luise Denninger, Floristin Doris Lampert und Patchworkerin Annette Hettel stellen sie dort am 23./24. November Geschenkideen aus. Kunsthandwerkprodukte aus Filz und Wolle/Stoff, festlichen Schmuck für die Wohnung, kulinarische Köstlichkeiten, Karten und Kalender sowie floristische Highlights kann man entdecken. Diesmal gibt es auch Zirbelkieferkissen und andere Dinge aus Zirbelkiefer. Wer ein adventliches Event mal anders erleben möchte und den großen Rummel nicht liebt, sollte sich das Adventshäuschen anschauen. Parkmöglichkeiten gibt es in den umliegenden Straßen. Geöffnet ist am Samstag, 23. November, von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 11 bis 18 Uhr. pml

