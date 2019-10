Letztmals in diesem Jahr

Weikersheim.Letztmalig geöffnet haben am Wochenende das Stadtmuseum im und am Gänsturm sowie das Taubertäler Dorfmuseum am Marktplatz. Im Stadtmuseum kann am Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr noch die Sonderausstellung zur 600. Kärwe angeschaut werden. Außerdem laden zahlreiche Ordner mit alten Fotos des historischen Kärweumzuges zum Schmökern ein. Der Aufstieg auf dem Gänsturm lohnt sich, um den herrlichen Blick in die farbige Herbstlandschaft und über die Dächer von Weikersheim zu genießen.

Im Dorfmuseum können die Besucher in das dörfliche Leben der letzten zwei Jahrhunderte eintauchen – in eine nicht nur „gute alte Zeit“. Die Öffnungszeiten im Dorfmuseum sind am Samstag und Sonntag jeweils von 13.30 bis 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019