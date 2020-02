Kunstwerk aus Visuellem und Klang

Beethoven in aller Munde – überall feiern Fans des Ausnahme-Komponisten in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag. Auch die Tauberphilharmonie widmet ihre Sommerkonzerte dem „Weltstar“.

Weikersheim. Die Tauberphilarmonie feiert Ludwig van Beethoven mit drei außergewöhnlichen Konzerten, die von der Beauftragten für Kultur und Medien der Bundesregierung gefördert werden.

Los geht’s am 15. August mit einem Meilenstein der Musikgeschichte. Das Bundesjugendorchester und der World Youth Choir spielen Beethovens 9. Sinfonie im Konzertsaal der Tauberphilharmonie. Vom spektakulären Beginn bis zum gewaltigen Schlusschor „Freude schöner Götterfunken“ nimmt das Stück das Publikum sofort gefangen.

„Ein Live-Konzert mit der Neunten gehört vielleicht zum Mitreißendsten, was die Orchesterliteratur zu bieten hat“, sagt Intendant Johannes Mnich. „Ich freue mich, dass wir die besten Nachwuchsmusizierenden der Welt für dieses bemerkenswerte Konzert bei uns gewinnen konnten.“ Neben Beethoven steht auch die Auftragskomposition „Nine“ von Tan Dun auf dem Programm. Der zeitgenössische Komponist hat sich vor allem in der Klassik und Filmmusik einen Namen gemacht.

Um das Erlebnis „Beethoven IX“ möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, gibt es eine Liveübertragung aus dem Konzertsaal nach draußen auf eine Großbildleinwand. Bei Picknick und Getränken können so die Klangwelten auch auf der Außenterrasse der TauberPhilharmonie genossen werden. Darüber hinaus führt die Musikschule Hohenlohe vor der Veranstaltung ein eigenes Projekt zu Beethoven auf – so erhält auch der Musiknachwuchs der Region eine Bühne.

„Alle Sinne für die Siebte!“ heißt es am 3. September. Am Vorabend der 601. Kärwe wird die Tauberphilharmonie mit der Jungen Deutschen Philharmonie zum Schauplatz eines einzigartigen Konzertevents. Für ihren Beitrag hat sich das selbstverwaltete Kollektiv ein besonderes Projekt ausgedacht: Während des Abends tritt die siebte Sinfonie von Beethoven mit anderen Kunstformen in Interaktion. Ob Action Painting, Tanzchoreografie, Schauspiel oder Videoinstallation – ein Gesamtkunstwerk aus Kunst und Klang sorgt für eines der un- und außergewöhnlichsten Konzerte, dass der Main-Tauber-Kreis bislang erlebt hat. Das Kartenkontingent ist auf 250 Plätze limitiert, denn die gesamte TauberPhilharmonie wird zur Bühne – Überraschungen sind inklusive.

Einer der besten Pianisten

Zum Abschluss des Beethoven-Sommers kommt mit Fabian Müller am 30. September und 1. Oktober einer der besten deutschen Pianisten seiner Generation in die Tauberphilharmonie. Gemeinsam mit dem Kölner Kammerorchester widmet er sich an zwei Abenden Beethovens fünf Klavierkonzerten. „Ludwig van Beethoven hat in allen musikalischen Genres Außergewöhnliches geschaffen, so auch in seinen fünf Klavierkonzerten“, sagt Johannes Mnich. „Vom Frühwerk in B-Dur bis zum rauschhaften „Krönungskonzert“ in Es-Dur zeigen die Werke sowohl die musikalische Entwicklung des Jubilars als auch sein gesamtes Genie.“ Neben seiner Rolle als Solist übernimmt Müller – vom Flügel aus – auch den Part des Dirigenten.

Der Vorverkauf für den Beethovensommer beginnt am 13. Februar, Karten sind online unter www.tauberphilharmonie.de, telefonisch unter 07934 / 10223, bei den Geschäftsstellen der Fränkischen Nachrichten in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim, bei der Tourist Information Weikersheim und bei allen Okticket-Vorverkaufstellen erhältlich. Zudem bietet die Tauberphilharmonie zwei Abovarianten an, die die Teilnahme an mehreren Konzerten mit einem Rabatt ermöglichen.

Die Termine im Überblick: Beethovens 9. / Bundesjugendorchester und World Youth Choir; Samstag, 15. August, 19.30 Uhr, Konzertsaal (Open Air: Eintritt frei); „Alle Sinne für die Siebte!“/ Junge Deutsche Philharmonie, Donnerstag, 3. September, 19.30 Uhr, Junge Deutsche Philharmonie, Tauberphilharmonie (limitiert auf 250 Karten); Klavierkonzerte / Fabian Müller und Kölner Kammerorchester, Mittwoch, 30. September, 19.30 Uhr, Klavierkonzerte 1 bis 3; Donnerstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr, Klavierkonzerte 4 und 5.

