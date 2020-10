Kultur kommt im November zum Erliegen

Weikersheim.Aufgrund der neuen Corona-Beschränkungen des Bundes muss die Tauber-Philharmonie alle Veranstaltungen im November absagen.

Mitte Oktober startete die Tauber-Philharmonie in ihre zweite Spielzeit – die ersten Konzerte waren allesamt ausgebucht, und auch der Kartenvorverkauf zeigte, dass die Besucher trotz der Pandemie Vertrauen in die Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen der Tauber-Philharmonie hatten und haben. „Wir haben bereits seit Juni wieder Konzerte und Kinovorführungen in sicherem Rahmen angeboten“, sagt Elisa Heiligers, Leiterin Marketing und Kommunikation. „Dabei haben wir uns an alle Hygienemaßnahmen gehalten. Bis heute ist uns kein Corona-Fall bekannt, der mit einer unserer Veranstaltungen in Zusammenhang gebracht werden kann.“

Nun zwingen die Maßnahmen des Bundes das Team der TauberPhilharmonie dazu, alle Veranstaltungen im November abzusagen. Das betrifft den bereits verschobenen Auftritt des vision string quartet (5. November), für den es einen Nachholtermin am 8. Oktober 2021 geben wird sowie das Konzert der Stadt Weikersheim mit Friend’n’Fellow (20. November) und das TauberKino (22. November).

Auch die Hartwarenbörse der Krabbelgruppe Weikersheim kann vorerst nicht stattfinden. Und bereits jetzt ist klar, dass das Konzert mit der Altneihauser Feierwehrkapell’n am 16. Januar ebenfalls abgesagt werden muss.

Dieses war ursprünglich für Mai 2020 geplant und schon Monate zuvor restlos ausverkauft. Da es momentan nicht absehbar ist, wann der Konzertsaal wieder mit 600 Personen besetzt werden kann, haben sich die Musiker zusammen mit der Tauber-Philharmonie schweren Herzens für eine Absage des Konzerts entschieden.

„Für die Kultur- und Veranstaltungsbranche ist dieser erneute Lockdown natürlich ein schwerer Schlag“, so Intendant Johannes Mnich.

„Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass nachweislich die Veranstaltungen in Theater, Konzerthäusern und Kinos nicht zu einer Verbreitung des Infektionsgeschehen beigetragen haben. Viele Künstler, die bereits den ersten Lockdown nur schwer verkraftet haben, kämpfen nun nochmals mehr um ihre Existenz.“

In den kommenden Tagen wird sich die Tauber-Philharmonie intensiv mit der weiteren Planung bis Ende des Jahres beschäftigen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020