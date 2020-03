Künstlerin mit Leib und Seele

Ursula Tzschichholz ist Malerin mit Leib und Seele. Schon in der Grundschule arbeitete sie Gemälde von Spitzweg nach.

Weikersheim. Malen war „schon immer“ ihr Hobby, berichtet Ursula Tzschichholz. Mit Wasserfarben porträtierte sie schon als Kind die Wellensittiche, in der Schule war der Kunstunterricht schlicht ihr Lieblingsfach, in der Realschule entdeckte sie Spitzweg.

In Öl arbeitete sie akkurat seine Gemälde nach. „Der arme Poet“, „Sonntagsspaziergang“, „Der ewige Hochzeiter“: Bis in den letzten Grashalm, den letzten Mauerstein, das letzte Fältchen hinein sind sie ihr vertraut. Den genauen Blick schulte sie an ihm, das Farbgefühl und die Verdichtung, die der spätromantische Maler in seinen Milieuarbeiten gestaltete. Der aus München stammende Autodidakt, der sich bereits als 16-Jähriger ab 1824 auf die Ölmalerei konzentrierte, faszinierte bereits die Schülerin.

In der kulturbeflissenen Familie – die Mutter organisierte von Weikersheim aus zahlreiche Theaterfahrten, für die die Tochter mit ins Fenster gehängten, selbst gestalteten Werbeplakaten warb – gehörten Musik, Theater und die bildende Kunst ganz einfach zum Leben.

Ein Mal- und Zeichentalent

Das Zeichen- und Maltalent dürfte die ehemalige Kindergärtnerin wohl vom Vater geerbt haben, die Experimentierlust scheint beiden Eltern im Blut gelegen zu haben. Sie spiegelt sich in der Vielfalt der Weikersheimerin, die sich nach ihrer Verabschiedung aus dem aktiven Dienst als Kindergartenleiterin in Igersheim jetzt ganz auf ihre Kunst konzentrieren kann. Die wächst bis hinaus in den Garten, wo sich neben kreativen Arrangements auch Tonarbeiten aus ihrer Werkstatt finden. Die ist im Keller untergebracht: Um Staffelei und Maltisch gruppiert sich eine unendliche Anzahl von Pinseln, Spachteln, Farben. Steinchen, Perlen, Struktur- und Gestaltungsutensilien finden sich auf kleinen Regalen. Würden sich die vielen Gemälde und Tonarbeiten, die an den Wänden, in Regalen, auf und in Möbelstücken zu entdecken sind, nicht so naht- und fugenlos ins gemütliche Flair der Wohnung einfügen, könnte man angesichts der Vielzahl der Werke fast glauben, sich in einem Museum, zumindest einer Galerie aufzuhalten.

Jahrgang 1956 ist die Künstlerin, die nach dem Realschulabschluss in Bad Mergentheim zunächst die dortige Hauswirtschaftsschule besuchte, um dann nach Würzburg an die Fachakademie für Sozialpädagogik zu wechseln. Auch das Berufsziel Erzieherin hatte sich früh herauskristallisiert.

Ideale Stelle gefunden

Der Mix der beiden Talente erwies sich als genial: Nach kurzfristigen Engagements als Erzieherin in Schrozberg und Rinderfeld fand sie im ganz neuen Igersheimer Kirchberg-Kindergarten als Leiterin die schlechthin ideale Stelle. Bürgermeister Manfred Schaffert band sie von Anfang an in die Gestaltung des Kindergartens ein, ermöglichte mit den Projekten „Malort“ und den von der Robert Bosch Stiftung geförderten generationenübergreifenden Kindergarten-Theaterprojekten einen künstlerischen Schwerpunkt der Kirchberger Vorschulbetreuung. Ursula Tzschichholz schwärmt bis heute von den Möglichkeiten, die sie gemeinsam mit dem Team und den ihnen anvertrauten Kindern während der 23 Jahre, in denen sie ab 1993 den Kindergarten leitete, nutzen konnten. Im Projekt „Malort“, das hier in einem kleinen, fensterlosen Raum jeweils sechs Kindern die Möglichkeit bot, sich, oft untermalt von leiser Musik, mit Farben ganz frei auszudrücken, entstanden nicht nur spannende Bildstrecken, die Tzschichholz oft auch über längere Phasen einzelnen Kindern zuordnen konnte, sondern hier wuchs auch soziale Kompetenz.

In der Mitte ein Tisch, Farbpalette und einzelnen Farben zugeordnete Pinsel. Wer malt zuerst mit Rot, mit Gelb, mit Blau? Wie kommt die Farbe halbwegs klecksfrei vom Tisch auf das Plakatblatt an der Wand? Wie schafft man es, sich auf das eigene Werk zu konzentrieren, statt das des Malers nebenan zu kommentieren? Gern erinnert sich die ehemalige „Malort“-Macherin daran, wie die Kinder immer mutiger und konzentrierter mit Formen und Farben umgingen.

Theaterprojekt zog Kreise

Weit über den Kindergarten hinaus zog das auf Kontakt zur Öffentlichkeit angelegte Theaterprojekt Kreise. Auf der Basis von David McKees „Elmar“-Geschichten um den kunterbunten Elefanten, der in der grauen Elefantenherde mächtig auffällt, entstanden in generationsübergreifender Zusammenarbeit Kostüme und Kulissen für köstliche Aufführungen. Teile davon konnte das Publikum sogar beim Gassenfest erleben. Farben, Formen, Klänge: Sie begleiteten Ursula Tzschichholz durch ihr gesamtes Berufsleben. Das fand ein paar Jahre lang auch in Nordrhein-Westfalen statt, der Liebe wegen. Ihren künftigen Mann, einen Kameramann, lernte sie als Komparsin während der Dreharbeiten für einen Weikersheim-Film kennen und folgte ihm ins Münsterland. Die Beckumer Musikschule brauchte Verstärkung, und die gebürtige Weikersheimerin absolvierte kurz entschlossen an der Musikhochschule Münster die erforderliche Musikschullehrerausbildung, erteilte dann unter anderem Flöten- und Klavierunterricht und engagierte sich in der musikalischen Früherziehung.

Kunst, Kultur und Liebe

Kunst und Kultur verbinden das Paar bis heute: Gemeinsam besuchen sie Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen, die wie die Wanderungen durch die Natur reiche Inspirationsquelle sind. Vom Öl wechselte Ursula Tschichholz, die seit 2017 als freischaffende Malerin firmiert, in den 80er Jahren autodidaktisch zum Aquarell und zauberte schwebende Natur- und Traumbilder aufs Papier.

Mitte der 90er Jahre schloss sie sich dem Kunstkreis Lauda an, kurz vorm Jahrtausendwechsel dem Kunstkreis Weikersheim. Für die abstrakte Malerei und Gestaltungen in Acryl begeisterte sie Margit Müller.

Die Vielfalt und Vielgestaltigkeit der Tzschichholz-Arbeiten beschrieb Angelika Barth hinreißend in ihrer Einführung in die Ausstellung in der Laudaer Galerie „das Auge“ 2008. Sie reiche vom lieblich realistischen Blumenstilleben, in dem man Bienen summen höre, bis zu farbig-formalen Etüden, die einem späten Bauhaus-Eleven gut anstünden, schwärmte die ehemalige Kunsterzieherin.

Dem würden Besucher der zahlreichen Tzschichholz-Ausstellungen in der Region und Saarbrücken sicher zustimmen. Ihre nächste Ausstellung findet in Creglingen statt: Anlässlich des 15. Rosenblüten- und Lichterfestes (20. und 21. Juni) stellt die Weikersheimerin, die sich auch an der Gestaltung der Stelen des „Pfades der Stille“ im Zwinger überm Romschlösslegarten beteiligte, im Romschlössle Creglingen aus.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020