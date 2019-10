Künftig wieder gutes Laichgewässer

Im Auftrag der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt fanden kürzlich umfangreiche Pflegearbeiten am Feuchtbiotop „Weiher Dickele“ auf der Gemarkung Schäftersheim statt.

Schäftersheim. Das Laichgewässer für Amphibien war in dem Gebiet nordöstlich des Weikersheimer Ortsteils durch den Aufwuchs von Gehölzen stark beschattet und nur noch eingeschränkt als Laichmöglichkeit geeignet. Durch die jetzige gezielte Entfernung der Gehölze wurde eine bessere Besonnung des Stillgewässers erreicht.

Im Anschluss an die Gehölzarbeiten wurde noch der in den Gewässern abgelagerte Schlamm und Laubeintrag ausgebaggert, so dass den dort vorkommenden Amphibienarten im Frühjahr wieder ein optimales Laichgewässer zur Verfügung steht.

Die gesamte Maßnahme ist zwischen dem Landratsamt Main-Tauber-Kreus, der örtlichen Forstrevierleiterin Edeltraud Wirth und Ortvorsteher Markus Lang abgestimmt. Das Projekt wird vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg im Rahmen des Sonderprogramms „Biologische Vielfalt“ durchgeführt und finanziert.

Die Förderung und Entwicklung von stabilen Amphibienpopulationen ist auch im Interesse der Naturschutzverwaltung des Landes Baden-Württemberg. Die Optimierung und Vernetzung von Feuchtbiotopen und der daran gebundenen Tier- und Pflanzenarten dient auch der Umsetzung der Naturschutzstrategie Baden-Württemberg. Neben den verschiedenen Amphibienarten werden auch zahlreiche weitere Arten wie zum Beispiel Libellen von dieser Artenschutzmaßnahme profitieren. lra

