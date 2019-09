Konstruktives Miteinander als großes Plus

Laudenbach.Im Rahmen der konstituierenden Ortschaftsratsitzungwurde Laudenbachs Ortsvorsteher Martin Rüttler von Weikersheims Bürgermeister Klaus Kornberger feierlich vereidigt und in sein Amt eingeführt.

Kornberger bezeichnete die Übergabe der Ernennungsurkunde als einen besonderen Moment gemeinsam mit dem Ortschaftsrat und Gästen in den neuen Räumlichkeiten der Ortschaftsverwaltung Laudenbach. Kornberger das bisherige konstruktive Miteinander und hob den Zusammenhalt des Ortschaftsrates und der Bürger in Laudenbach hervor. Rüttler sei das Gesicht und der Sprecher von Laudenbach sowohl nach innen als nach außen. Nach der Vereidigung und Verpflichtung durch Kornberger legte Rüttler den Amtseid ab.

Rüttler bedankte sich bei Kornberger und dem Ortschaftsrat für die gute Zusammenarbeit. Er sieht das Miteinander in Laudenbach als großes Plus an – und sein Ziel sei es, die Ortschaft als auch die Stadt nach vorne zu bringen. Als Ortschaftsrat ausgeschieden ist Michael Öchnser. Rüttler nutzte die Gelegenheit und bedankte sich bei Öchsner für sein erbrachtes Engagement und Bereitschaft sich für Laudenbach einzusetzen. Weitere Themen wie die Dorfentwicklung, aktuelle Projekte und mehr wurden nachfolgend in der Sitzung behandelt. pml

