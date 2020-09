Kirche neu erfinden

Weikersheim.Für den Würzburger Studentenpfarrer Burkhard Hose ist klar, dass sich die katholische Kirche – angesichts des großen Vertrauensverlustes bei den Menschen – neu finden und erfinden muss. Wenn sie eine Zukunft haben will, werden seiner Ansicht nach kosmetische Korrekturen oder Reformbemühungen nicht mehr ausreichen.

In seinem aktuell erschienen Buch mit dem provokanten Titel „Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten!“ malt er ein neues und utopisches Bild davon, wie die Kirche aussehen und was Christsein bedeuten sollte. Am Dienstag, 6. Oktober, wird er in der Katholischen Kirche Weikersheim seine Ideen für einen tatsächlichen und radikalen Neuanfang von Kirche vorstellen und deutlich machen, dass es nicht mehr um das Wiederbeleben vergangener volkskirchlicher Zeiten gehen kann, sondern Kirche in neuer Gestalt auferstehen muss. keb

