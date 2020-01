„Keine Pläne“ zu weiteren Windanlagen

Weikersheim.Bürgerfragestunde im Weikersheimer Gemeinderat: Alt-Stadtrat Alfred Sailer kritisierte vehement den Begriff „Tauber Valley“ (dieser ist im Zusammenhang mit Aktionen der Dualen Hochschule formuliert worden, d. Red.). „Da soll man Taubertal sagen“, forderte Sailer, der dann aber gleich zu seinem Leib- und Magenthema kam: Er befürchte nicht nur weitere Windanlagen-Pläne rund um Weikersheim, insbesondere am Winterberg, sondern auch mehr Freiflächenphotovoltaikanlagen.

Er versuche, diese Stellungnahmen als Fragen zu verstehen, so Bürgermeister Klaus Kornberger. In Sachen Windanlagen seien ihm definitiv „keine Pläne bekannt“, so Kornberger. Der Gemeinderat habe sich außerdem intensiv mit dem Thema Freiflächenanlagen beschäftigt (vgl. den FN-Beitrag „Enges Korsett für große Solaranlagen“ vom November 2018, d. Red.). Der Rat habe damals ein strenges Reglement aufgesetzt. Alle zwei Jahre solle der Themenkomplex neu geprüft werden.

Bürgerversammlung

Wolfgang Albert hakte in der Fragestunde nach, wann es für die Kernstadt eine Bürgerversammlung gebe – mit der Philharmonie habe man ja jetzt eine Versammlungsstätte. Bürgermeister Kornberger verwies in einem späteren Tagesordnungspunkt auf eine bereits terminierte Einwohnerversammlung im kommenden November. Außerdem solle es am gleichen Ort bereits im Juni ein Seniorenfrühstück und im Oktober einen Seniorennachmittag geben.

