„Keine genauen Angaben“

Weikersheim.Nach dem Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August hat sich die TauberPhilharmonie entschieden, ihre geplanten Konzerte und Veranstaltungen zunächst bis einschließlich 31. Juli abzusagen oder zu verschieben. Alle Infos zu möglichen Ersatzterminen und Kartenrückgabe gibt es auf tauberphilharmonie.de.

Bereits gekaufte Karten für Veranstaltungen ab dem 1. August behalten bis auf Weiteres ihre Gültigkeit. Sobald das Land Baden-Württemberg genauere Richtlinien für kulturelle Veranstaltungen vorlegt, entscheidet das Team der TauberPhilharmonie, wie es weitergeht und welche Möglichkeiten sich dem Haus bieten. Als Konzert- und Veranstaltungshaus für die Region ist die TauberPhilharmonie sich der verbindenden Kraft von Kultur in dieser besonderen Zeit bewusst, weshalb das Team um Intendant Johannes Mnich hofft, den Betrieb in verantwortungsbewusstem Rahmen baldmöglichst wieder aufzunehmen. „Wir appellieren an die verantwortlichen Behörden, Klarheit in Bezug auf die Rahmenbedingungen für Kulturveranstaltungen zu schaffen“, so Johannes Mnich. „Mitte August steht zum Auftakt unseres von der Beauftragten für Kultur und Medien geförderten Beethovensommers die 9. Sinfonie auf dem Programm. Es wäre für uns eine große Freude, mit diesem völkerverbindenden Werk unser Haus in angemessener Weise wiederzueröffnen.“. Zwischenzeitlich hat man ein digitales Format namens KulturPeriskop auf die Beine gestellt, das über Social Media Menschen in der Region miteinander vernetzt und neben Kultur-Tipps auch Ideen für Kreatives, zum Kochen oder den nächsten Spaziergang bietet. „In Zeiten der Corona-Krise versuchen wir, mit neuen Formaten und Ideen Kultur in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen“, sagt Intendant Johannes Mnich. „Eine Vielzahl von Konzert- und Opernhäusern ermöglicht das Streamen von Veranstaltungen – wir machen Vorschläge, sagen, was sich lohnt und geben spannende Zusatzinformationen zu Inhalt und Interpretierenden.“

Die aktuelle Lage ist auch für die TauberPhilharmonie eine große finanzielle Herausforderung. Um die kulturelle Vielfalt in der Region über die Pandemie hinaus zu gewährleisten, freut sich das Team über Spenden, beispielsweise auch in Form des Verzichts einer Rückerstattung bereits gekaufter Karten. tph

