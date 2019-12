„Kein Luxus, sondern Lebensmittel“

Weikersheim.Mit einem vielseitigen Angebot wurde das zehnjähirge Bestehen der Stadtbücherei gefeiert.

Zuerst wurde mit Kindern gebastelt. Angemessen zum Anlass wurde unter der Anleitung vom Team der Stadtbücherei, Elsbeth Fries und Iris Pauli, ein Haus aus Plätzchen gebaut. Die Kinder hatten großen Spaß und durften ihr Bauwerk auch mit nach Hause nehmen.

Angela Leupold aus Laudenbach, ausgebildete Sängerin, übernahm das Programm mit einer szenisch erzählten Märchengeschichte, die sie musikalisch am Piano und mit Gesang untermalte. Die Kinder waren total bei der Sache und spielten mit, wenn die Geschichtenerzählerin ihnen Fragen stellte. Sie hatte mehrere Geschichten zu einer zusammengefasst und daraus etwas ganz Neues kreiert. So kam Aschenputtel, der Froschkönig, Schneewittchen oder das Rumpelstilzchen vor.

Am Nachmittag begrüßte im offiziellen Teil die stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei, Elsbeth Fries, die Kinder mit ihren Eltern und die geladenen Gäste. Einige Stadträte waren gekommen, Vertreter der Schulen und Kindergärtnerinnen, frühere Mitarbeiterinnen, der Architekt des Hauses, Martin Wypior, kam eigens aus Stuttgart angereist und viele Freunde und Förderer der Bücherei.

Elsbeth Fries blickte zurück und erzählte, dass sie sich noch sehr gut an den Umzug von der alten, beengten Stadtbücherei in das neue architektonisch reizvolle Gebäude erinnern könne. Das neue Haus wurde schnell von den Lesern angenommen, der Medienbestand stieg rapide an. Mittlerweile verfüge die Stadtbücherei über 12 000 verschiedene Medienarten. Sie berichtete, dass ein wichtiger Stellenwert der Arbeit die Förderung der Lese- und Medienkompetenz sei.

Enger Kontakt

Ein enger Kontakt bestehe deshalb auch zu den Kindergärten und Schulen. Dafür dankte sie allen Beteiligten an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit. Darüber hinaus organisiere man Veranstaltungen und Aktivitäten rund ums Buch, biete Vorlese-Stunden, Autorenlesungen, Kindertheater, Kindergeburtstagsfeiern oder Buchvorstellungen an. Dann hatte sie noch eine Überraschung in der Tasche und verkündete sichtlich erfreut, dass im kommenden Frühjahr die Stadtbücherei mit der Online-Ausleihe starten werde. So könne man künftig auch E-Books und E-Audios ausleihen. Dafür werde das Team auch bei der Bedienung mit Rat und Tag zur Seite stehen. In Vertretung von Bürgermeister Klaus Kornberger sprach Norbert Beck das Grußwort. Auch er blickte zurück und er erinnere sich noch gut an die heiß geführten Diskussionen im Gemeinderat, bei der nicht jeder Stadtrat sich für eine neue Stadtbücherei und einem neuen Konzept ausgesprochen habe. Doch dann überwog das Argument von Bürgermeister Klaus Kornberger, dass Bildung wichtig sei und deshalb eine zeitgemäße Bücherei für eine Stadt wie Weikersheim gebraucht werde. Er sei sehr froh, dass dann aus einer Gewerbebrache dieses attraktive Gebäude entstanden sei, das auch einen Preis erhielt. „Ja, ich empfinde ausgesprochene Freude und auch etwas Stolz, heute mit Ihnen das zehnjährige Bestehen zu feiern“. Für ihn sei die Bücherei kein Luxus, sondern er bezeichnete Bücher als „Lebensmittel“, die man dringend brauche. Die vielen Nutzer bewiesen, dass die Bücherei nach wie vor ein großer Anziehungspunkt sei. Er bescheinigte dem Team, kundenorientiert zu arbeiten. Das sei einer ihrer großen Verdienste. „Sie haben die Bücherei zu einer Stätte des Austauschs und Kommunikation gemacht“, bekräftigte der erste stellvertretende Bürgermeister. Im Anschluss daran verzauberte Horlin alias Holger Seyerle die Kinder und Erwachsene und hatte wunderbare Zaubertricks präsentiert, die alle ins Staunen brachte.

Insgesamt war es eine gelungene Jubiläumsfeier, die allen Gästen große Freude bereitete.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019