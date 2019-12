Junge Fahrer sensibilisiert

Weikersheim.Der Sensibilisierung junger Fahrer diente der Verkehrssicherheitstag des Gymnasiums Weikersheim.

Junge Fahrer in der Altersklasse von 18 bis 24 Jahren sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. 2018 waren sie nach Polizeiangaben in Baden-Württemberg an 19,2 Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle beteiligt – bei einem eigenen Bevölkerungsanteil von 8,4 Prozent. Die Hauptursachen hierbei sind insbesondere überhöhte beziehungsweise nichtangepasste Geschwindigkeiten, riskante Fahrmanöver, Beeinträchtigungen der Verkehrstüchtigkeit durch Alkohol und/oder Drogen sowie mangelnde Konzentration und Ablenkung etwa durch das Smartphone.

„Wir als Schule müssen unser Möglichstes tun, unsere jungen Fahrer, die gerade im Begriff sind, den Führerschein zu erwerben oder diesen seit Kurzem besitzen, für die vielfältigen Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und unseren Teil dazu beitragen, die Risiken im Straßenverkehr zu minimieren und damit hoffentlich Unfälle zu vermeiden“, so die Präventionsbeauftragte des Weikersheimer Gymnasiums, Elisabeth Walz. Die langjährige Kooperation mit dem Referat Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn wurde daher ausgebaut und die Teilnahme an der polizeilichen Kampagne „No Game! Sicher fahren – sicher leben“ zu einem festen Bestandteil der schulischen Präventionsarbeit.

Die Veranstaltung der Polizei war zweiteilig konzipiert: Zunächst wurden die Schüler über die verschiedenen Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt. Ebenso konnten sie sich an vielen Schautafeln über wichtige Aspekte rund um das Thema Straßenverkehr informieren. Darüber hinaus erhielten die Jugendlichen die Möglichkeit, an mehreren Stationen der Verkehrswacht Main-Tauber, der Polizei und des Roten Kreuzes verschiedene Situationen zu simulieren: So konnten beispielsweise Erste-Hilfe-Maßnahmen am Unfallort eingeübt, die Reaktionszeit beim Autofahren getestet oder der Einfluss von Alkohol auf die Koordination erfahren werden.

Viele der Schüler erlebten auf diese Weise unbekannte Situationen aktiv und gewannen neue Erkenntnisse.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019