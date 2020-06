Josef Schauber kann feiern

Weikersheim/Freiburg.2020 feiern zehn Priester der Erzdiözese Freiburg ihr Diamantenes Priesterjubiläum. „Seit sechs Jahrzehnten setzen Sie sich als Priester dafür ein, dass die Frohe Botschaft Jesu Christi, die Botschaft von Gott, den wir Vater nennen dürfen, der jeden Menschen grenzenlos liebt und zum Heil führen will, in den Herzen der Menschen ankommen kann“, würdigte Erzbischof Burger das Engagement der Jubilare. Außerdem wird der Freiburger Erzbischof die Priester am 19. Juni zu einer Eucharistiefeier und einem anschließenden Treffen im Collegium Borromaeum, dem Priesterseminar des Erzbistums, empfangen. Unter den Jubilaren ist auch Josef Schauber, Weikersheim (Weihetag: 12. Juni 1960).

