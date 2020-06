Johannes-Brenz-Medaille: Höchste Ehren für Elfriede Ott

Nassau.Für langjährige ehrenamtliche Mitarbeit erhielt Elfriede Ott die Johannes-Brenz-Medaille in Bronze. Pfarrer Horst-Frithjof Tschampel überreichte ihr die Auszeichnung in einem festlichen Gottesdienst.

Dank und Anerkennung sprach ihr der Pfarrer bei der Übergabe der Medaille und der von Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July unterzeichneten Urkunde aus. Sie sei, so war darauf zu lesen, „ein Zeichen dankbarer Würdigung für langjährige Verdienste im Ehrenamt“.

30 Jahre lang, so erläuterte Horst-Frithjof Tschampel, sei Elfriede Ott Mitglied des Nassauer Kirchengemeinderats gewesen, davon 15 Jahre als dessen Vorsitzende. Dazu habe sie über die Zeit von drei Jahrzehnten die evangelische Seniorenarbeit im Ort verantwortet und den monatlichen Seniorenkreis ideenreich und mit hohem Engagement gestaltet.

„Im Kirchengemeinderat haben Sie vorbildliche Arbeit geleistet und auch die vielen kleinen Dinge getan, die man in der Öffentlichkeit nicht sieht“. Die Gemeindearbeit ohne Elfriede Ott sei in Nassau nicht denkbar gewesen und „Sie haben die Kirchengemeinde in Ihr Herz geschlossen“.

Die seit 1992 verliehene Brenz-Medaille ist die höchste Auszeichnung der württembergischen Landeskirche für langjähriges ehrenamtliches Engagement. Sie zeigt auf der Vorderseite das Kreuz als Symbol des christlichen Lebens unter dem Portrait des württembergischen Reformators Johannes Brenz. Die Rückseite ist bestimmt von Säulen und greift damit ein wichtiges tragendes Element des Kirchenbaus auf.

Die Übergabe der Brenz-Medaille geschah im Rahmen eines coronabedingt aufgelockerten „Pfingstgottesdienstes im Grünen“ auf der Wiese vor der Nassauer St.-Bartholomäus-Kirche. In seiner aktuellen Predigt sprach Horst-Frithjof Tschampel vom „Geist des Trostes“, der die Apostel am ersten Pfingstfest nach der Zeit bangen Wartens auf den Weg nach vorne gewiesen habe. Dieser „Tröster“ könne auch angesichts der derzeitigen Krise Trost und Zuversicht geben und neue Wege eröffnen. Musikalisch ansprechend gestaltet wurde die Feier durch Steffen Zeller (Keyboard) und eine fünfköpfige Schola. Gemeindegesang, darauf wies der Pfarrer bedauernd hin, sei ja derzeit wegen der Ansteckungsgefahr noch nicht möglich.

Auch die Kirchengemeinderatsvorsitzende Simone Bierende gratulierte ihrer Vorgängerin im Amt zu der seltenen Ehrung. Was Elfriede Ott in all den Jahren sorgsam bedacht und dann mit Herz und Hand in die Tat umgesetzt habe, sei unverzichtbar gewesen für die Nassauer Gemeinde. peka

