Jetzt offiziell durchstarten mit der elektrischen „Smarten Karre“

Schäftersheim.Im Rahmen des „Bundesprogramms Ländliche Entwicklung: Land.Digital: Chancen der Digitalisierung für ländliche Räume“ hat das Büro Klärle das nachhaltige, klimafreundliche und sozial ausgerichtete Projekt „Smarte Karre“ entwickelt. Im Beisein von Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und weiteren Vertretern aus der Politik will das Unternehmen ein positives Statement für die Digitalisierung und Mobilitätssteigerung kleiner Dörfer abgeben – am Freitag, 20. September, 10 Uhr im „Hof 8“, Bachgasse 8 in Weikersheim-Schäftersheim.

Programmablauf: 10 Uhr, „Den Ländlichen Raum stärken – Strukturpolitik in Baden-Württemberg“, Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch; 10.15 Uhr, Impuls zur ländlichen Mobilität: Neue Lösungen und künstliche Intelligenz; Pilotprojekt Smarte Karre – von der Idee zur Umsetzung, Prof. Dr. Martina Klärle; 10.30 Uhr, Grußworte von MdB Nina Warken (CDU), MdB Harald Ebner (Grüne); Podiumsdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit und Mobilität (mit den Genannten und Landrat Reinhard Frank); 11.10 Uhr, „Land.Digital: Chancen der Digitalisierung für ländliche Räume“, Dr. Cornelius Merlin (BULE, Fördermittel des Bundes für den ländlichen Raum); 11.30 Uhr, Energiespeicher in Zeiten der Energiewende – Vorteile dezentraler Speicherung, Jonas Meyer, Intilion; 11.45 Uhr, „Carsharing auf dem Land“; erste offizielle Buchung und Fahrt mit der Smarten Karre; 12.30 Uhr, Zeit für Gespräche und Hofbesichtigungen. pm

