Interessantes rund um die Milchstraße

Weikersheim.Die Öffentlichkeitsarbeit des Astronomischen Vereinigung Weikersheim mit Wirkungsort Sternwarte auf dem Karlsberg wird weiter im Vordergrund stehen. Im neuen Jahr wird es zwar kaum interessante Himmelsereignisse geben, doch die Vereinsmitglieder möchten nach wie vor die Schönheit des Sternhimmels unters Volk bringen.

Die Mitglieder der Astronomischen Vereinigung Weikersheim bieten auf der Sternwarte am Karlsberg in Weikersheim nicht nur Führungen unterm Sternhimmel mit Blicken durch zahlreiche Teleskope an, sondern auch ein breites Spektrum an Vorträgen aus dem Themengebiet der Astronomie, Raumfahrt und Naturwissenschaften. In der Regel finden die Vereinsversammlungen an jedem dritten Freitag im Monat statt. Besucher sind jeweils willkommen.

Bereits am Freitag, 17. Januar, wird Vereinsmitglied Jürgen Mayer in seinem Vortrag „Von der lokalen Blase zur lokalen Gruppe“ ausgehend von den Sternen der Sonnenumgebung zeigen, wo in der Milchstraße man sich befindet und wie die Struktur der Milchstraße aufgebaut ist. Es folgt eine Betrachtung der Begleiter der Milchstraße und einiger anderer Galaxien, die zusammen mit der Milchstraße die sogenannte lokale Gruppe bilden. Die bekannteste davon ist die Andromedagalaxie mit der Bezeichnung Messier 31, mit welcher die Galaxis in etwa drei Milliarden Jahren kollidieren und verschmelzen wird. Interessierte Besucher sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Termine für öffentliche Beobachtungsabende und weitere Informationen zur Astronomischen Vereinigung oder zur Sternwarte findet man im Internet unter www.sternwarte-weikersheim.de oder www.facebook.com/avweikersheim. avw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020