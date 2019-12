Inselpiraten entern ihren neuen Anbau

„Sie sind schon ganz schön aufgeregt“, berichtet Gruppenleiterin Annika Schneider. Klar: Endlich ist der große Umzugstag da. „Fast ewig“ haben die gut 20 „Inselpiraten“ auf den Termin gewartet.

Weikersheim. Zwar war die Baustelle spannend – mit dem Aushub eines tiefen Riesenlochs, den Baggern, dann den Ständern, die wie ein Gerippe aussahen, und schon seit ein paar Wochen ging es hier nicht mehr so laut zu, dass man sich ab und zu die Ohren zuhalten musste, aber irgendwie ist es schon blöd, immer und immer noch warten zu müssen.

Schluss damit: Gleich kommt der Bürgermeister! Das „Umzugsgut“ –nein, keine Sorge: die Möbel schleppten schon die Großen – hatten die Kinder gleich morgens im Gruppen-Bollerwagen und etlichen Kisten verstaut, und auch Rolf Zuckowskis Lied „Im Kindergarten“ hatten sie noch einmal durchgesungen. Klappt. Jetzt kann’s losgehen. Gleich. „Wann kommen sie denn?“ Die Gruppenleiterin und ihre Kolleginnen Andrea Konrad und Julia Matterne haben alle Hände voll zu tun, die hibbelige Schar noch in ihrem Übergangsquartier im Turn- und Bewegungsraum zu halten.

Endlich! Bürgermeister Klaus Kornberger und Esther Hereth, beim Haupt- und Ordnungsamt für Kindergärten und Schulen zuständig, treffen ein, dazu Elternbeirat Daniel Mann, und auch die Zeitungsfrau. Im langen Flur stehen und sitzen bereits die Kinder der anderen Gruppen Spalier: Natürlich wollen auch sie sehen, wo die Inselpiraten einziehen.

Durchs Kinderspalier

Noch gibt’s eine Barriere: Vorm roten Absperrband mit Schleife haben sich Kerstin Müller, die Leiterin der 2010 eröffneten kommunalen Kindertageseinrichtung, die Rathausdelegation und der Elternbeirat aufgestellt.

Dann endlich darf der Umzugszug im länger gewordenen Flur durchs Kinderspalier ziehen, und Bürgermeister Kornberger zückt nach ein paar einleitenden Worten die Schere: „Drei, zwei, eins, los“ zählen die Kids den Countdown –und Schnipp, durch ist die rote Sperrlinie. Wow! Endlich, endlich können die Inselpiraten den Gruppenraum ihres neuen Reichs erkunden. Der ist schön groß, hell, hat eine über eine Treppe erreichbare zweite Spielebene und bietet so viel Platz, dass wirklich alle rund 70 Kindergartenkinder reinpassen, um gemeinsam mit den Gästen den Einzug zu feiern. Da passt es doch, dass Kornberger für alle frisch gebackene Nikolausstiefel mitgebracht hatte, zumal der schön geschmückte kleine Weihnachtsbaum auch schon im neuen Gruppenraum steht.

Elternbeirat Daniel Mann findet: „Es ist ein wunderschöner Raum geworden. Wir freuen uns, hier einzuziehen.“ Zwar seien, ergänzt er, die Kinder auch im Ausweichquartier im Bewegungsraum und dem kurzerhand zum Ruheraum umfunktionierten Materiallager bestens untergebracht und betreut gewesen, aber zur kompletten Gruppeneinheit ist das natürlich kein Vergleich.

Zu der gehören neben dem eigentlichen Gruppenraum ein Schlafraum, ein Intensivraum für spezielle Vorhaben, ein Materialraum und natürlich die kindgerecht ausgestattete Sanitäreinheit.

Ebenfalls in Anbau untergebracht ist der in Richtung des Wohngebietes gelegene Inklusionsraum, der allen Gruppen für individuelle Förderung und Betreuung wie Sprachförderung und Intensivarbeiten sowie bei Bedarf auch als Rückzugsraum zur Verfügung steht. „Dieser Raum gibt und tolle neue Möglichkeiten“, lobt die Schatzinsel-Leiterin Kerstin Müller. Ihn einzurichten, war keine kommunale Pflichtaufgabe, erläutert Kornberger. Insgesamt rund 550 000 Euro kostete der Anbau, 138 000 Euro davon steuerte der Bund aus dem Bundesinvestitionsprogramm bei.

Kornberger ist für die Förderung dankbar. Insgesamt werden in Weikersheim aktuell rund 300 Kinder in den Krippen, Kindergärten und Kindertagesstätten in der Kernstadt und den Teilorten betreut, ein Drittel von ihnen in den derzeit drei Krippen- und drei Kindergartengruppen der Kita Schatzinsel. Kornberger zeigte sich mit dem neuen Anbau und der generellen Ausstattung der Kommune bei Krippen- und Kindergartenplätzen hoch zufrieden.

Die Stadt setzte früh auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sei von Anfang im U3-Betreuungsbereich führend gewesen. Mit dem Modell Jung und Alt im „Wohnen Plus“-Gebäude in der Hauptstraße geht Weikersheim ab dem 7. Januar wieder neue Wege: Bis zu 22 Kinder werden sich in der Kindergartengruppe „Eulennest“ in unmittelbarer Nähe der dort einziehenden Senioren wohl schnell einleben und die Begegnungen mit den älteren Mitbürgern genießen. In der Kita Schatzinsel wird es in der nächsten Zeit rund gehen: Am 6. Dezember erwarten sie hohen Besuch. Dann kommt Bischof Nikolaus persönlich - natürlich auch zu den Inselpiraten.

Draußen bleibt es auch in den kommenden Monaten spannend: Noch sind Bagger im Einsatz, um auch die Außenanlagen zu komplettieren. Spätestens zur Ostereiersuche wird auch dieser Bereich perfekt in Schuss sein.

