In Laudenbach die Faschingskampagne eingeläutet

Laudenbach.Auch für die Faschingsbegeisterten in Laudenbach ist es wieder so weit. Pünktlich zum 11.11. präsentierten sich Ihre Lieblichkeit Prinzessin Jessica I. und Seine Tollität Prinz Tim I. als Prinzenpaar des AMC Laudenbach für die Saison 2019/2020. Bereits jetzt fiebert man der Prunksitzung des AMC am 8. Februar 2020 in der Zehntscheuer entgegen. Für die „Kultveranstaltung“ im Laudenbacher Fasching laufen die Vorbereitungen schon auf vollen Touren und Sitzungspräsident Jan Wittnebel verspricht bereits die „eine oder andere Überraschung“. Vormerken dürfen sich die kleinen Narren heute schon den 9. Februar, wenn Tabea I. und Luis I. zum Kinderfasching in die Zehntscheune nach Laudenbach einladen. Und natürlich sind alle dabei, wenn der Laudenbacher Faschingsumzug mit anschließendem Faschingstreiben die Faschingshochburg des Vorbachtals am Faschingssonntag in ein großes Narrenhaus verwandelt. at/Bilder: AMC

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019