In kleinen Schritten zurück zur Normalität

Nachdem die strikten Ausgangsbeschränkungen wegen Corona erste Erfolge zeigen, sollen die Regeln schrittweise gelockert werden. Auch in Weikersheim, wo die Stadtbücherei öffnet.

Weikersheim. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, habe die Bundesregierung in Absprache mit den Ministerpräsidenten eine schrittweise Lockerung der Corona-Regeln beschlossen. Betont werde jedoch, dass es „nur kleine Schritte sein können, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern“.

Für Baden-Württemberg und damit auch für die Stadt Weikersheim bedeuten diese Maßnahmen folgende neue Regelungen: Kleinere Geschäfte bis zu einer Größe bis 800 Quadratmeter dürfen wieder öffnen.

Damit dürfen in Weikersheim auch die Buchhandlung, die Blumenläden, der Fahrradladen und das Autohaus in Schäftersheim ab diesem Montag für ihre Kunden da sein. Ab Montag, 4. Mai kann man auch wieder zum Friseur gehen. Hier gelten aber aufgrund der körperlichen Nähe zwischen Kunden und Friseuren besondere Hygieneauflagen.

„Wir freuen uns sehr, dass auch die Stadtbücherei wieder ihre Pforte öffnen darf“, bekräftigt Bürgermeister Klaus Kornberger.

Da die Weikersheimer Bücherei am Montag generell geschlossen ist, wird sie also am Dienstag wie gewohnt von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein. Natürlich werden die vorgeschriebenen Hygienevorschriften eingehalten und auch Desinfektionsmittel vorhanden sein. Besuchern wird außerdem empfohlen, einen Mundschutz zu tragen. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, freue sich das Team der Stadtbücherei sehr auf seine Stammkunden und natürlich auf jeden neuen Besucher. Auf die wartet ein breiten Medienangebot und natürlich auch Neuerscheinungen.

Die Schulen sollen schrittweise geöffnet werden. In Baden-Württemberg betrifft dies als erstes die Abschlussklassen, natürlich auch an den Berufsschulen. Ab Montag, 4. Mai beginnt für sie wieder der Unterricht. Die Kitas hingegen bleiben bis Sonntag, 3. Mai geschlossen. Eine Notbetreuung ist für Eltern in systemrelevanten Berufen selbstverständlich nach wie vor eingerichtet, aber auch für Alleinerziehende, die Hilfe bei der Betreuung benötigen. Das Hallenbad und die Tourist-Information sind ebenfalls weiterhin geschlossen.

Großveranstaltungen sind in ganz Deutschland bis zum 31. August untersagt. Ob dies beispielsweise den geplanten Markt für feines Kunsthandwerk auch betreffen wird, muss noch abgewartet werden. Hier wird die neuste Verordnung des Landes Baden-Württemberg die notwendigen Definitionen beinhalten. Die „Skulpturen.Schau!“ mit den Werken von Angelika Summa aus Würzburg findet insofern statt, als ihre Werke aufgestellt und betrachtet werden können. „Wir haben für diese Exponate wieder die tatkräftigte Unterstützung von Unternehmen und Privatleuten erhalten, die wie viele andere Menschen auch eine Abwechslung innerhalb der Corona-Beschränkungen gutheißen“, so Kornberger. Eine Vernissage wird es nicht geben. Dafür ist eine Finissage angedacht. Die Kunst im öffentlichen Raum ist vom 17. Mai bis 21. September zu sehen. Bürgermeister Kornberger appelliert erneut an Bürger der Stadt: „Halten Sie weiterhin genug Abstand und gehen Sie nicht mit mehr als einer Person bzw. Ihrer Familie ins Freie. Auch das Tragen von Mundschutz macht Sinn.“ stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.04.2020