In Kirche gezündelt

Weikersheim.In den Abendstunden des Mittwochs wurde in einer Kirche in Weikersheim gezündelt. Gegen 19 Uhr hatten Unbekannte laut Polizeibericht die Stadtkirche St. Georg am Marktplatz betreten und sich an den Gebetskerzen zu schaffen gemacht. Im Innenraum zündeten sie mit den ausgelegten Teelichtern Papier an und legten es auf einem Kerzenständer ab, woraufhin dieser in Flammen aufging. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht weiter aus und erlosch von selbst. Zeugen des Geschehens oder Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sollten sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 99470, melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.04.2020