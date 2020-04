Das Kreuz: Für mich mehr als Dekoration in meinem Zimmer, mehr als ein Kunstwerk, sondern Lebensinhalt. „Es war mal ein Mann, den ängstigste der Anblick seines eigenen Schattens so sehr, dass es beschloss, ihn hinter sich zu lassen. Er sagte zu sich: Ich laufe ihm einfach da-von. Er stand auf und lief davon. Aber der Schatten folgte ihm mühelos. Er sagte zu sich: Ich muss schneller laufen. Also lief er schneller und schneller, so lange, bis er tot zu Boden sank…“ Es ist oft zum Davonlaufen im Leben, weg von der Angst und den großen Sorgen, weg von Konflikten, weg von den Halbheiten und Inkonsequenzen.

Wenn man den eigenen Schwächen auf die Spur kommt und seinen Schatten wahrnimmt, kann’s einem Angst einjagen und in die Flucht treiben: nichts wie weg, ja nichts mehr davon hören. Was immer wir tun, wir können unserem Schatten nicht entkommen. Er folgt uns mühelos auf dem Fuß. Davonlaufen ist also keine Lösung. Wir müssen uns ihm stellen. Das ist leichter gesagt als getan. Wo die Kraft finden, seinen Schatten anzunehmen?!

Die Erzählung von oben hat einen Nachsatz: „Wäre der Mann in den Schatten eines Baumes getreten, so wäre er seinen ei-genen Schatten losgeworden. Aber drauf kam er nicht“! Wo ist der Baum, der mich mit meinem Schatten aufnimmt? Hier ist die Erzählung am Ende. Hier beginnt eine andere Geschichte, jene, die Gott ins Werk gesetzt hat. Er hat unseren Schatten angenommen.

Er hat in unserer Mitte einen Baum aufgerichtet, den Baum des Kreuzes. Er lädt uns ein, dass wir uns unter das Kreuz stellen. Wer das tut, der muss nicht mehr von Angst gejagt vor seinem Schatten fliehen. Er kann dazu stehen, weil er sich im Schatten des Kreuzes geborgen weiß. Wer immer wir sind und wie immer wir belastet sind mit unserer Lebensgeschichte und unseren Ängsten: wir dürfen in den bergenden Schatten des Kreuzes treten. Damit sind nicht mit einem Schritt alle Probleme gelöst. Wer sollte das sagen angesichts des Kreuzes! Aber wir haben unter dem Kreuz einen Ort, wo wir aufrecht stehen können, mit unserem Versagen und zu unserem Versagen. Darum besingen wir unter anderem im Hymnus zu der Karwoche, die mit dem morgigen Palmsonntag beginnt, das Kreuz als den Baum des Lebens: Vexilla regis prodeunt (Venantius Fortunatus, nach 600). O edler Baum in hehrem Glanz, von königlichem Purpur rot, du werter, du erwählter Stamm, du trägst den Lösepreis der Welt. O heilges Kreuz, sei uns gegrüßt, du einzge Hoffnung dieser Welt! Den Treuen schenke neue Kraft, den Sündern tilge alle Schuld. (GL 299)

Warum das Kreuz in meinem Zimmer hängt? Es erinnert mich jeden Tag aufs Neue daran, dass ich unter diesem Lebensbaum aufrecht stehen kann und voller Hoffnung mein Leben und meine Ängste dem anvertrauen kann, der am Stamm des Kreuzes für mich gestorben ist.

Burkhard Keck, Pfarrer der Katholischen Kirchengemeinden Laudenbach und Niederstetten

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020