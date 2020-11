Im Einsatz gegen die Einsamkeit

Die ökumenische „Besuchspartnerschaft von Haus zu Haus“ ist am Start. Sieben Personen haben den zweiteiligen Grundkurs absolviert – und der erste Besuch ist auch schon gemacht.

Weikersheim. Die Edelfinger Pfarrerin Barbara Wirth hat das Konzept der ökumenischen Besuchspartnerschaft ausgearbeitet. Dekanin Renate Meixner hatte sie damit beauftragt, denn Barbara Wirth ist nicht nur Gemeindepfarrerin, sondern auch noch Bezirksverantwortliche für Altenpflegeheimseelsorge im evangelischen Kirchenbezirk Weikersheim.

Ein Besuchsdienst sollte aufgebaut werden – aber ganz anders als die Gruppen in vielen Gemeinden, die den Senioren zum Geburtstag Grüße ihrer Kirchengemeinde ins Haus bringen. Die „Besuchspartnerschaft von Haus zu Haus“ sollte übergemeindlich arbeiten und gezielt dort Besuche machen, wo Menschen einsam sind – zuhause oder im Heim.

Wir wollen, dass „auch für immobile Seniorinnen und Senioren Gemeinschaft erfahrbar wird“, betonte Barbara Wirth, als sie vor kurzem (wir berichteten) das Grundgerüst ihres Projekts vorlegte. Sie suchte und fand Ehrenamtliche, die bereit waren, sich dafür zu engagieren. Auch die katholische Kirche und der Kreisseniorenrat zeigten sich interessiert an der „Besuchspartnerschaft“. Weil zu Corona-Zeiten persönliche Begegnungen eingeschränkt bleiben müssen, ist von Anfang an daran gedacht, auch am Telefon oder digital „Besuche zu machen“.

Sieben Personen nahmen am Grundkurs teil, in dem Barbara Wirth die nötigen Kenntnisse vermittelte. Da stand „achtsamer Umgang mit sich selbst und den Besuchten“ ebenso auf dem Programm wie das „Verhalten in Pflegeheimen und Eigenheimen“, es ging um den rechten Umgang mit Schwerhörigen, um Erinnerungskultur und das Gespräch über religiöse Erfahrungen.

Auch auf Datenschutz und Schweigepflicht wurden die Teilnehmer hingewiesen. Teilnehmer waren Gertrud Hillenmeyer (Markelsheim), Kurt Immel (Schäftersheim), Irene Limbrunner (Igersheim), Hedwig Mährle (Laudenbach), Hannelore Metzger (Bad Mergentheim), Elfriede Pflüger (Queckbronn) und Melina Ulshöfer (Edelfingen). Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählten die Teilnehmer davon, dass ihnen bewusst geworden sei, wie schwer Einsamkeit zu ertragen sei. Da wollten sie ein Stück Hilfe bringen und auch selber von den Lebenserfahrungen alter Menschen profitieren. Mit der praktischen Besuchsarbeit haben sie inzwischen begonnen.

Dekanin Renate Meixner würdigte die Arbeit von Pfarrerin Barbara Wirth und der neu gewonnenen Mitarbeiter. „Angesichts einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft“, so betonte sie, „halte ich es für wichtig, dass Kirche sich einbringt und nach Wegen sucht, um für die Menschen da zu sein, die nicht mehr am kirchlichen oder gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Einsamkeit ist ein großes Problem – nicht nur in den Pflegeeinrichtungen, sondern auch daheim. Die Personen, die sich in der neu gegründeten Besuchspartnerschaft engagieren, wollen dem entgegenwirken. Dass sie ehrenamtlich bereit sind, Ansprechperson (im direkten Kontakt, telefonisch oder digital) für ältere und einsame Menschen zu sein, kann nicht hoch genug geschätzt werden“.

Auch die katholische Kirche ist mit dabei bei der „Besuchspartnerschaft von Haus zu Haus“. Die Ausschreibung einer 50-prozentigen Stelle für Seniorenarbeit ist für das nächste Frühjahr geplant. Zu ihr wird die Betreuung der Besuchspartnerschaft dazugehören.

Dekanin Renate Meixner und Dekan Bogdan Stolarczyk wünschen sich beide eine Doppelspitze und arbeiten darauf zu. Wenn Barbara Wirth im Februar ihre Stelle wechselt, soll auch der evangelische Teil weiter von einem Hauptamtlichen betreut werden.

Wer noch bei der Besuchspartnerschaft mitarbeiten oder – ob zuhause lebend oder im Heim – gerne einmal oder regelmäßig besucht werden möchte, um „über Gott und die Welt zu reden“, kann sich bei Barbara Wirth melden unter Telefon 07931/7451 oder per mail barbara.wirth@elkw.de.

