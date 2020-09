„Ich dachte, ich muss sterben, weil ich keine Luft mehr bekam“

Elpersheim.Es ist eine Geschichte, die aufrüttelt – und es ist eine Geschichte, die all jenen zu denken geben könnte, die die Existenz und die Gefährlichkeit von Covid-19 gerne leugnen: Es ist die Geschichte von Susann und Alexander Fruh aus Elpersheim.

Beide leben seit Anfang der 1990er Jahre zusammen in Elpersheim, im Jahr 2000 haben sie geheiratet. Alexander ist seit genau zehn Jahren Vorsitzender des örtlichen Skiclubs, der in diesem Jahr sein 25-Jahr-Jubiläum feiern würde. Es ist kein schönes Jubiläum, denn im März 2020 erlangt der „SCE“ traurige Bekanntheit: alleine am 7. März werden 21 positiv getestete Corona-Fälle bekannt – Elpersheim ist der erste so genannte „Hotspot“ in Süddeutschland. Mittendrin: Alexander und Susann Fruh.

Die Namen der Betroffenen werden übrigens nicht verfälscht, wie es in solchen Fällen oft üblich ist. Die Beiden halten es nämlich für wichtig, dass die Menschen Geschichten wie die ihre zu hören bekommen. Zuviel sei in der Zwischenzeit passiert, als dass man ihrer Meinung nach weiter schweigen könne: Alex, wie ihn seine Frau nennt, und Susann wurden und werden durchaus auch angefeindet. Sie hätten das Coronavirus „eingeschleppt“ und ihre Mitmenschen gefährdet.

Doch der wahre Grund, warum sie an die Öffentlichkeit gehen: Sie haben kein Verständnis für die zumindest gefühlt steigende Anzahl von Corona-Leugnern. Denn das Ehepaar Fruh lebt noch immer in der Ungewissheit, ob man die Viruserkrankung wirklich unbeschadet überstehen wird.

Eigentlich „schon immer“ bestreitet der Skiclub einmal jährlich eine Ski-Ausfahrt, so deren Vorsitzender Fruh. Am 22. Februar geht es nach Schabs in der Nähe von Brixen in Südtirol. . . Zurück in der Heimat lässt sich ein Teilnehmer der Reisegruppe testen und nachdem der Test auf das Coronavirus positiv ausfällt, wird die gesamte Reisegruppe zum Abstrich ins Caritas-Krankenhaus zitiert – nacheinander natürlich.

Es folgen schwere Tage und Stunden der Ungewissheit, an denen „praktisch keines der Telefone mal stillstand“. Am Samstag schließlich die Gewissheit: Alexander und Susann sind beide positiv, haben sich also infiziert. „Das war ein großer Schock für uns! Es war gar nicht greifbar – haben wir jetzt wirklich Corona? Das war für uns irgendwie so unfassbar“, berichtet Susann von diesen Minuten, die Ihr bisheriges Leben letztlich auf den Kopf gestellt haben. Immerhin: die beiden Kinder waren nicht infiziert.

Alex hatte zu Beginn nur ganz leichte Symptome: „Meine Augen haben manchmal etwas getränt – das war aber auch alles“, erinnert sich der Anlagenmechaniker. „Ende März war mal für zwei, drei Tage der Geschmackssinn weg – aber der kam dann auch wieder.“ Zumindest vorläufig, denn seit Anfang Mai ist der Geschmacks- und Geruchssinn endgültig weg, er kann nur noch warm und kalt unterscheiden. Am Vortag unseres Treffens gab es Schnitzel zum Abendessen: „Das war gut, weil es schön weich war.“ Ende August kamen Schwindel, Kopfschmerzen und Kurzatmigkeit dazu – beides Symptome, an denen seine Frau schon seit Monaten leidet: „Ich habe oft keine Luft mehr bekommen. Manchmal habe ich nachts gedacht, ich sterbe, weil ich keine Luft gekriegt habe“. Doch es kommt noch schlimmer für die gelernte Einzelhandelskauffrau: „Die Lungenschmerzen sind geblieben – und Ende Juni war es mir dann oft so schwindlig, dass ich immer wieder gegen den Türrahmen gelaufen bin.“ Am 8. Juli bricht die heute 47-Jährige schließlich direkt nach der Rückkehr von der Arbeit zuhause zusammen – schon zum zweiten Mal wird Susann Fruh mit dem Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Und das ist das eigentlich Tragische an dieser Geschichte: im Krankenhaus werden die Schmerzen zwar gelindert – eine Erklärung finden die Ärzte allerdings nicht, woher die Symptome kommen könnten. Lagerschwindel, Schlaganfall, Lungenentzündung, Asthma – diese Diagnosen würden die immer schlimmer werdenden Symptome halbwegs erklären. Doch alle Krankheiten werden von den Experten ausgeschlossen. „Die Untersuchungen haben ergeben, dass ich sehr große Entzündungsherde im Gehirn habe – aber bis jetzt konnte mir keiner sagen, was es wirklich ist“, berichtet Susann von den inzwischen zahllosen Untersuchungen. Lediglich hinter vorgehaltener Hand wurde ihr von einem Arzt bestätigt (Name ist der Redaktion bekannt), dass „alles mit Corona zusammenhängen könnte“.

Susann hat in ihrer Familie keinerlei Vorerkrankungen, war bis zur Corona-Diagnose eigentlich fit. Alex wirkt durchtrainiert, ist erblich ebenfalls nicht vorbelastet. Doch nichts ist plötzlich mehr, wie es war: „ Wir fühlen uns ständig schlapp, an mehrere Dinge gleichzeitig zu denken geht überhaupt nicht mehr.“ Das berichten in privatem Umfeld offenbar auch andere Betroffene – öffentlich sprechen wollen darüber allerdings die wenigsten, „weil man sich ja keine Blöße geben wolle.“ Es ist eben bisher keine Diagnose, nichts Messbares. Dazu kommen die psychischen Probleme: „Man hat uns schon auch angefeindet – wir hätten Corona eingeschleppt und seien schuld, dass die Krankheit jetzt im Ort ist und solche Sachen. Und das belastet einen schon“, so die keinesfalls resigniert wirkende Familienmutter, die auch positive Erlebnisse hervorhebt: „Manche Familien haben uns auch Essen vor die Türe gestellt oder liebe Nachrichten geschickt“.

Diejenigen Mitglieder des Skiclubs, die eine Plasma-Spende abgeben durften, haben das in der Zwischenzeit getan – bei Alexander Fruh waren allerdings keine Antikörper mehr vorhanden. Theoretisch könnte er sich also jederzeit wieder anstecken – und das, obwohl er wie auch seine Frau nach wie vor mit der ständigen Erschöpfung, Kopfschmerzen, Atemnot und Schwindelanfällen zu kämpfen hat. Ihr Leben wird bestimmt von einem Virus, dessen Existenz und Gefährlichkeit von einigen Mitmenschen bezweifelt wird.

