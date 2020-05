Homepage ganz neu konzipiert

Weikersheim.Mit einem zeitgemäßen Design und einer verbesserten Nutzerfreundlichkeit geht die Stadt Weikersheim mit einer neuen Homepage online. Darüber wurde am Donnerstag der Gemeinderat informiert.

Bereits seit vielen Monaten arbeitete ein kleines Team der Stadt intensiv an der Neukonzeption. Nach einer grundlegenden Sichtung der alten Webseite und einer Auswertung von Daten und Statistiken wurde ein Konzept erstellt. Die grundlegende Analyse zeige, was die Nutzer am häufigsten suchten, welche Inhalte fehlten oder nicht benötigt wurden und wie die Navigation für verschiedene Zielgruppen aufgebaut werden sollte.

Der Gemeinderat nahm die neue Homepage zustimmend zur Kenntnis; sie ging am Freitag online. mrz

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020