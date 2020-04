Hinter den Kulissen blühen die Blumen

Graf Carl Ludwig hätte bei der Pracht in seinem Garten seinen Augen nicht getraut. War eine einzige blühende Tulpe im 18. Jahrhundert doch so viel wert wie das halbe Jahresgehalt einer Kammerzofe.

Weikersheim. Noch sind die Wege menschenleer zwischen den Frühlingsblumen und den barocken Sandsteinfiguren. Doch die Weikersheimer Schlossgärtner bereiten weiterhin alles vor für die Wiedereröffnung des Schlossgartens.

Den Zitronenbäumen in der Orangerie haben Sandra Özkan und Katja Bischoff längst einen kräftigen Frühjahrsschnitt verpasst. Der 300 Jahre alte Herkulesbrunnen im Zentrum des gräflichen Gartens und die originalen Darstellungen von Göttern, Naturgewalten und Jahreszeiten waren über den Winter zum Schutz vor Feuchtigkeit und Frost mit Folien verpackt. Doch der Frühling ist da – vor Kurzem wurden die Kunstwerke von ihren „Wintereinhausungen“ befreit.

Doch die bunten Rabatten, in und zwischen denen sie stehen, blühen in diesem Jahr ohne Publikum: Schloss und Schlossgarten Weikersheim sind wie alle Monumente der „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“ wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Graf Carl Ludwig von Hohenlohe-Weikersheim wäre entsetzt gewesen. Er hatte den Schlossgarten ab 1707 erbauen lassen. Sein „Hohenloher Versailles“ sollte es werden, ein außergewöhnliches Schmuckstück für einen allenfalls regional bedeutenden Herrscher.

Die steinernen Götter und Naturgewalten ließ er wenige Jahre später aufstellen. Dem Zeitgeschmack entsprechend, waren sie weiß und blau bemalt. Die Orangerie grenzte schließlich die Anlage ab gegen die „ungezähmte Natur“ des Tauber-grunds. Im Zustand von 1750 präsentiert sich der Lustgarten heute – nicht mehr nur hochgestellten adligen Gästen, sondern jährlich rund 100 000 Besuchern.

Um attraktiv zu bleiben, braucht der Garten intensive Betreuung. Neben den beiden kundigen Schlossgärtnerinnen und ihrem Team ist in den Pflanzzeiten eine Schar von Saisonkräften im Einsatz. So haben auch im letzten Herbst viele fleißige Hände rund 23 000 Rabattenpflanzen gesetzt und über 20 000 Blumenzwiebeln gesteckt, damit die Beete am Rande der breiten kiesbestreuten Wege im Frühjahr bunt leuchten.

Einige Tausend frostempfindliche Pflanzen wie Vergissmeinnicht oder Bellis wurden jetzt dazwischen eingepflanzt. Dazu kommen Stiefmütterchen und Tausendschön neben Lilien und Krokus, Hornveilchen und Goldlack gehören dazu – und natürlich die damals höchst kostbaren Tulpen in alten Variationen. Alles ist orientiert an Pflanzplänen des 18. Jahrhunderts. Graf Carl Ludwig hätte sich ob solcher Vielfalt allerdings verwundert die Augen gerieben. Wenn er mit seinen adligen Gästen durch den Garten schritt und ihnen imponieren wollte, dann genügte dazu schon eine einzige blühende Tulpe. Eine Tulpenzwiebel mittlerer Qualität kostete nämlich durchaus zehn Gulden – der halbe Jahresverdienst einer Kammerzofe. So steckte man sie einzeln in großen Abständen, um sie auch gebührend bewundern zu können. Einfachere Pflanzen bildeten einen bunten Blumenteppich. Dazu stellte man in der warmen Jahreszeit die südlichen Kübelpflanzen wie Zitronen, Pomeranzen oder Granatäpfelbäumchen. Die warten auch in diesem Jahr drinnen in der Orangerie darauf, dass die Frostnächte im Mai vorbei sind und sie wieder ihre angestammten Plätze einnehmen können. Mitte Mai allerdings geht die Pracht zu Ende. Sie muss den Sommerpflanzen – gut 20 000 blühen hier – weichen.

„Alles ist bereit“, sagt Schlossverwalterin Monika Menth. „Man hält es kaum aus, dass wir den Garten in seiner Frühjahrsschönheit gar niemandem zeigen können“. Aber die behördlichen Vorgaben zum Schutz der Gesundheit lassen keine Wahl. Als kleinen Ausgleich stellt Sandra Özkan regelmäßig aktuelle Bilder auf die Facebook-Seite von Schloss Weikersheim. Und im Hintergrund gehen die Arbeiten weiter, um alles für die Zeit nach der Schließung vorzubereiten. Vorgesehen ist – wie in jedem Jahr – ein „Aurikel-Theater“, die barocke Form der Präsentation von knapp 100 verschiedener Aurikel-Blumen auf einer hölzernen Stellage. Noch blühen die Pflanzen drinnen im Gewächshaus.

Doch in der nächsten Woche hätte die Ausstellung im Kastellangarten eröffnet werden sollen. „Sobald die Tore aufgehen“, versichert Sandra Özkan, „wird dort alles für unsere Gäste bereitstehen, die dann die teilweise doch seltenen Sorten historischer Aurikeln bewundern können“. Allerdings, so bedauert sie, würde das nur bis Mitte Mai möglich sein – dann machen die Blumen Platz für die Fuchsienausstellung, die bis zum Herbst zu sehen sein wird.

Und bis dahin, so hoffen alle Beteiligten, werde doch Schloss und Schlossgarten Weikersheim wieder den Gästen zur Verfügung stehen. Der Eröffnungstermin werde sobald wie möglich bekanntgegeben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.04.2020