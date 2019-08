Hinauf zur Burg Teck

Weikersheim.Der Jahresausflug der Ortsgruppe Weikersheim im Schwäbischen Albverein, führt am Sonntag, 11. August, nach Kirchheim/Teck auf die Schwäbische Alb. Abfahrt ist um 7.30 Uhr am Bahnhof in Weikersheim. Nach der Ankunft in Kirchheim wird den Teilnehmern bei einer Führung die historische Altstadt gezeigt. Danach geht es mit dem Bus zum Parkplatz „Hörnle“, von dort aus geht es zu Fuß zur Burg Teck.

...