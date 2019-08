Herzerreißende Geschichte von Leidenschaft, Liebe und Tod

Weikersheim.Der Weikersheimer Schlosshof wird zur Opernbühne: „La Bohème“ von Giacomo Puccini feiert an deiesem Donnerstag Premiere und wird die Zuschauer mit traumschöner Musik und einer atemberaubenden Inszenierung in Bann schlagen.

Seit über sechs Wochen haben junge Sänger aus aller Welt in Weikersheim ihre „Wahlheimat“. Die Teilnehmer der Internationalen Opernakademie der Jeunesses Musicales Deutschland haben gemeinsam mit dem künstlerischen Team der JMD Puccinis „La Bohème“ erarbeitet, sängerisch und als Bühnendarsteller. Insgesamt sind an der Produktion der Jungen Oper Schloss Weikersheim über 120 junge Menschen – der Altersdurchschnitt dürfte weit unter 30 Jahren liegen – auf und hinter der Bühne beteiligt. Neben dem Solistenensemble sind dies der Kinderchor mit Schülern des Weikersheimer Gymnasiums, ein international besetzter Chor, als Opernorchester das Nationale katalanische Jugendorchester, ein tatkräftiges Bühnenbauteam, Lichtdesigner, Tontechniker, Requisiteurin, Schneiderinnen und Schneider und das Rund-um-die-Uhr-Organisationsteam im Betriebsbüro.

Die Vorstellungen im Schlosshof sind das fulminante Finale der Internationale Opernakademie der JMD, eines der renommiertesten Projekte zur Förderung des Opernnachwuchses in Europa. Die Leidenschaft, mit der sich jede und jeder Einzelne und alle gemeinsam mit dem künstlerischen Team in die Produktion gestürzt haben, wird in den Vorstellungen auch für das Publikum spürbar sein, in der musikalischen Qualität, der emotionalen Intensität ebenso wie in der Spielbegeisterung: Frisches, temperamentvolles Musiktheater – dafür steht die Junge Oper.

Was erwartet die Zuschauer im Stück? Giacomo Puccinis Oper „La Bohème“ gehört zu den meist gespielten und geliebten Opern des italienischen Repertoires. Herzzerreißend schön ist diese Musik, sehnsüchtig und voll tiefer Verzweiflung. Patrick Bialdyga, der in Weikersheim Regie führt, zeigt die Geschichte um eine junge Künstlergruppe in einer aktuellen Interpretation: Sie sind Hipster, Mitte zwanzig und das Leben gehört ihnen. Großes Thema, natürlich, die Liebe. Die musikalische Leitung hat Dirigent Fausto Nardi. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019