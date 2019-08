Herz für Kostüme und Nerven aus Draht

Wenn die Kärwe ansteht, brauchen Manuela Reuß und Ursula Wattke Nerven aus Draht: Sie verwalten in der Kostümkammer inzwischen einen Fundus von rund 850 historischen Kostümen.

Weikersheim. Kaum zu bewältigen ist der Ansturm in der 2007 dank Leader-Förderung aus dem ehemaligen Kino in die alte Salzhalle umgezogenen Kostümkammer beim jeweils ersten Ausgabetermin für Teilnehmer des großen Kärweumzugs.

Gut eine Stunde vor Öffnung der Kostümausgabe harren Mütter und Großmütter vor der Halle aus, um für ihre Töchter und Enkelinnen das Wunschkostüm zu sichern: „Kinderkostüme werden nicht reserviert – und alle Mädchen wollen Blumenmädchen oder Prinzessin sein,“ berichtet Ursula Wattke. Dann wird es schon mal hektisch, und es ist alles andere als einfach, besonders die jüngsten Umzugsteilnehmer daran zu hindern, auf eigene Faust die begehbaren Schränke zu durchwühlen.

Es ist aber auch zu verlockend, selbst zu stöbern: Da locken reich mit teilweise uralten Borten verzierte Gewänder aus Samt, Brokat und Seide für die Edelleute – samt Kopfputz, Hüten, Täschchen, Fächern und Perücken, zünftige Landsknechtsoutfits, da kitzeln Woll- und Lederwams die Phantasie, da ist Verwandlung möglich in Mitglieder von Nähr-, Wehr- und Lehrstand, in Künstler, Schüler, Bettelmann.

Was Wunder, dass die als Endzwanzigerin 1984 aufgrund des berufliches Wechsels des Ehemanns aus Sigmaringen nach Weikersheim zugezogene Neubürgerin unverzüglich dem Kärwevirus erlag. Sie fand den traditionellen Umzug einfach phantastisch und zog von Anfang an hellauf begeistert im Gewand mit durch die Straßen. Praktisch, dass ihre Wohnung in unmittelbarer Nachbarschaft der Kostümkammer im alten Kino lag. So konnte Wattke in die Geschichte der neuen Heimat eintauchen – und in die Gegenwart. So findet man schnell jede Menge neue Bekannte. Damals hütete Johanna Wilckens die Kostümkammer – und als die an einem der Ausgabetermine förmlich im Ansturm unterzugehen drohte, bot Ursula Wattke spontan ihre Hilfe an. Die wurde nur zu gern angenommen – und im Team bewältigten sie den Run auf die Kostüme. Der Kärwevirus mutierte, entwickelte sich im Lauf der Jahre zusätzlich zum Kostümkammervirus. Nimmt der überhand, wird’s schwierig, selbst am Umzug teilzunehmen.

Aufs eigene Mitmarschieren verzichtet die gute Seele der Kostümkammer jetzt seit rund 17 Jahren, denn einige Gruppen, Waffenträger etwa, die Reiter, die ganz großen Kostüme werden erst am Kärwesonntag kurz vorm Umzug ordnungsgemäß eingekleidet.

Zieht der Historienwurm los, müssen sich die die Kostümkammerfeen auch schon auf den Weg zum Zielort machen, um das historische Equipment wieder in Empfang zu nehmen. Dabei gilt es, sorgfältig die Stücke zuzuordnen, um anschließendes Chaos möglichst zu vermeiden.

Vor gut 13 Jahren warb Ursula Wattke Manuela Reuß für die Kostümkammer an. Die hatte als gebürtige Weikersheimerin das Kärwefieber ohnehin schon mit der Muttermilch aufgesogen, war selbstverständlich beim Kinderumzug in verschiedensten Mottogruppen mit auf den Beinen. Köstlich muss das gewesen sein, als sie in Bademänteln unter dem Motto „Sommerferien“ durchs Städtchen zogen oder etwa beim Märchenmotto „Der Wolf und die sieben Geißlein“ sogar eine lebendige Uhr darstellten.

Schon als Kind genäht

Bei der Gestaltung ihrer Kinderkärwekostüme legt Manuela Reuß selbst Hand an – wie könnte es auch anders sein bei einem Mädchen, das schon mit kleinsten Fingern zu Stoffen, Nadel, Faden griff, um ihre Puppen einzukleiden. Da gab es nicht nur einfache Puppenkleidchen; für ihre Barbie stichelte sie unter anderem ein komplettes Sissi-Kostüm mit allem drum und dran. Nie eine Frage war es, welchen Beruf sie einmal ergreifen würde: an der Ausbildung zur Schneiderin führte kein Weg vorbei.

So ein Talent, zumal, wenn man sich ohnehin schon aus der Arbeit kennt, kann man sich nicht entgehen lassen, fand Ursula Wattke, der auch die Begeisterung ihrer Kollegin für Stoffe und Gestaltung nicht entgangen war. Besser hätte es die Kostümkammer nicht treffen können: Rund 250 der Gewänder hat Manuela Reuß in den vergangenen 12 oder 13 Jahren selbst genäht – unter anderem auf der Industrie-Nähmaschine aus ihrer ehemaligen Lehrwerkstatt. Zurzeit – knapp vorm Kärweumzugstermin – werden an ihr noch letzte Feinarbeiten ausgeführt: Da fehlt hier eine Rüsche, Schleife, ein Volant, braucht da ein Unterrock fürs elegante Schreiten im Reifrock noch Feinnachformung fürs Hüftpolster-Panier.

Für Manuela Reuß sind solche Extras kein Problem. Ganz nebenbei hat sie sich von der Schneidermeisterin zur Gewandmacherin entwickelt, unter anderem komplette Roben nach Gemälden aus dem Weikersheimer Schloss gearbeitet.

Ihre Liebe gilt der Rokoko-Mode, die sich vom symmetrisch ausgerichteten barocken Pathos durch spielerische Leichtigkeit und anmutige Eleganz mit kokett-kapriziösen Elementen abhob. Es sind oft sehr aufwändige Kostüme, die nicht nur zum Kärweumzug, sondern ganzjährig etwa für mottoorientierte Hochzeits- und Geburtstagsfeiern, für Theateraufführungen an Schulen, bei Festspielen und unter anderem für die Oper der Jeunesses Musicales ausgeliehen werden. Manches Stück – es sind sämtlich Unikate – aus der Weikersheimer Kostümkammer prangte schon bei Events in Stuttgart oder Frankfurt.

Die größte Belastungsprobe für die teilweise schon recht betagten Stücke ist natürlich der Kärweumzug: Regen wie schweißtreibender Sonnenschein belasten.

Anschließend haben die beiden Kostümhegerinnen jede Menge Arbeit: Große Roben etwa müssen für die Wäsche in eine Art Mäntelchen gepackt und fein verschnürt werden, um Borten, Litzen, Klöppelspitzen und die feinen Stoffe durch die Wäsche nicht zu belasten. „Da passt nur eins in die Maschine“, berichten Ursula Wattke und Manuela Reuß.

Sie appellieren an die Umzugsteilnehmer, beim Umzug doch auf die geliebten Sneakers zu verzichten.

Das mache das ganze Bild kaputt. Ansonsten gilt es an die Entleiher, sorgsam mit den Kostümen umzugehen, Rossäpfel zu meiden – die Flecken sind von Dauer – und die Gewänder schnellstmöglich und vor allen Dingen komplett wieder in der Kostümkammer abzugeben.

