Harfenkonzert bei Handarbeitsmesse

weikersheim.In der Stadtkirche St. Georg musizieren Schülerinnen auf irischen Harfen. Das stimmungsvolle Konzert findet im Rahmen der Textil- und Handarbeitsmesse „Nadelkunst“ am Samstag, 28. September, 15 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche statt. Unter dem Motto „Tauberharfen – Musik für die Seele“ gestalten dabei Weikersheimer Schülerinnen unter Leitung von Annette Darringer auf irischen Harfen ein abwechslungsreiches Programm in verschiedenen Besetzungen. peka/Bild: Keßler

