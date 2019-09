Weikersheim.Die Kreislandfrauenverband Main-Tauber veranstalten einen Handy Kurs für Einsteiger (Adroid-Handy). Dieser Kurs erfordert keine Grundkenntnisse. Er richtet sich an alle, die ein Android Handy besitzen oder sich eines zulegen möchten, aber noch (nicht) so sicher im Umgang mit diesem Gerät sind.

Im Kurs werden die verschiedenen Eingabemöglichkeiten und die wichtigsten Einstellungen und wie man diese verändern kann, gezeigt. Man lernt, wie man Kontakte anlegt und pflegt und wie man Bilder aufnimmt, verwaltet und/oder löscht. Zum Kurs sollte das eigene Handy mitgebracht werden, es stehen aber auch Leihgeräte in begrenztem Umfang zur Verfügung. Beginn ist am Mittwoch, 18. September. Weiterer Termin am Mittwoch, 25. September, jeweils von 18 bis 21.15 Uhr. Kursleiterin: Karin Henn.

Eine Anmeldung ist bei Manuela Schuler unter Telefon 07934/9957100 oder landFrauen2014-mtk@gmx.de., erforderlich. Dieser Kurs findet in der Kreisgeschäftsstelle, Schulstraße 7 in Weikersheim statt. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.09.2019