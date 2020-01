Große Werke von Mozart und Bruckner

Weikersheim.Zum Abschluss seiner Probenphase in der Musikakademie Schloss Weikersheim präsentiert das Symphonieorchester „Klangattacke Heilbronn“ am Sonntag, 2. Februar um 11 Uhr in der Tauberphilharmonie Weikersheim in einer öffentlichen Generalprobe sein aktuell erarbeitetes Programm: Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonia Concertante für Violine und Viola und die Symphonie Nr.6 A-Dur von Anton Bruckner. Die Leitung hat Georg Köhler, Solisten sind Johannes Hehrmann und Lukas Hanke.

Das Orchester wurde 2015 gegründet und erhielt im selben Jahr den Heilbronner Bürgerpreis für besonderes kulturelles Engagement. Renommierte Solisten wie das Boulanger Trio bereichern die musikalische Arbeit des Orchesters ebenso wie die Zusammenarbeit mit professionellen Musikern. Innerhalb kurzer Zeit ist das Orchester zu einer Bereicherung der Kulturszene in der Region geworden. Die Veranstaltung ist eine Generalprobe, es gibt keinen Ausschank und Garderobenservice. Der Eintritt ist frei. jmd

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020