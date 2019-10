Weikersheim/Bad Mergentheim.„Große Sinfonik und große Gefühle“ sind zwei Konzerte in dieser Woche in Weikersheim und Bad Mergentheim überschrieben.

Die Musikakademie Schloss Weikersheim präsentiert das Jugendsinfonieorchester der Rheinischen Musikschule Köln in zwei Konzerten. Anlässlich des 200. Geburtstags von Jacques Offenbach spielt es die Ouvertüre zu „Orpheus in der Unterwelt“. Auf dem Programm stehen außerdem das „Capriccio Espagnol“ von Nicolai Rimskij-Korsakov und die 5. Sinfonie von Peter Tschaikowski – ein Konzert der großen Sinfonik und der großen Gefühle.

Das Jugendsinfonieorchester der Rheinischen Musikschule ist eines der Spitzen-Mitgliedsensembles der Jeunesses Musicales Deutschland und zweifellos ein herausragendes junges Orchester in Deutschland. Die beiden Orchesterleiter Alvaro und Egon-Joseph Palmen arbeiten mit den jungen Musikern auf höchstem Qualitätsniveau.

Hohe musikalische Qualität

Einer der Höhepunkte für das Orchester war zuletzt 2016 eine Chinareise.

In diesem Herbst sind die über 80 Jugendlichen, wie regelmäßig seit vielen Jahren, in der Musikakademie Schloss Weikersheim zu Gast: Konzertgänger in der Region sind angetan von der hohen musikalischen Qualität des Orchesters, längst Freunde und regelmäßige Zuhörer bei den Auftritten des Jugensinfonieorchesters der Rheinischen Musikschule.

Das Konzert ist in zwei Aufführungen zu erleben: am Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Saal der Volksmission Weikersheim (am Bahnhof) und am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

