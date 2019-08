Große Liebe währt bereits 600 Jahre

600 Jahre Weikersheimer Kärwe: Grund genug 600 Jahre Weikersheimer Geschichte aufleben zu lassen – im Festumzug, mit Musik, Gottesdienst, Trödelmarkt und vielem mehr.

Weikersheim. Vom 29. August bis 3. September breitet sich wieder eine ganz besondere Stimmung in Weikersheim aus: Die Organisatoren, Helfer und Vereine zeigen dann wieder auf ein Neues ihren festen Zusammenhalt. Zur 600. Kärwe, die auf die Weihe der Stadtkirche Sankt Georg zurückgeht, wird es aber auch die ein oder andere Überraschung geben.

Es ist eine große Liebe. Sie währt bereits 600 Jahre. Jedes Jahr aufs Neue wird der Bund erneuert und gefeiert. Es ist die Liebe der Weikersheimer zu ihrer Kärwe. Als Zeichen dieser ewigen Liebe präsentiert Klaus Kornberger auf der Pressekonferenz zur 600. Kärwe ein braunes Lebkuchenherz, mit der Zuckerguss-Aufschrift „600 Jahre Kärwe“, mit Weikersheimer Esspapier-Wappen und Zuckerblumen dekoriert. Ein Augenschmaus. Kornberger will damit die Herzen der Menschen erreichen, sie beschenken. Es soll Geste sein. Für die Bürger und Gäste, die zur Kärwe nach Weikersheim kommen.

Das Herz zeigt aber auch mit wie viel „Herzblut“ das Weikersheimer Vorbereitungsteam an diesem besonderen Jubiläum bis zuletzt gefeilt hat.

Ganz besondere Stimmung

Weikersheims Bürgermeister Klaus Kornberger ist sich sicher: „In diesem Jahr geht von Weikersheim eine besondere Stimmung aus. Ein Fieber geht um.“ Der Verwaltungschef spricht von einer ganz besonderen Atmosphäre in der Stadt. „Die Stimmung in der Weikersheim, ist vergleichbar mit dem Verhalten von aufgeregten, kleinen Kindern.“

Um die Erwartungen von Außen zu erfüllen, habe man sich zur 600. Kärwe gerüstet und sich viele, viele Gedanken gemacht, so Kornberger. Auch dafür soll das Lebkuchenherz Symbol sein, das am Tag des Festumzugs an die Besucher der Stadt verteilt wird. Weiteres Novum in diesem Jahr: Der Festbetrieb startet bereits am Donnerstag mit einem Jubiläumsabend und der bayrischen Band „Bayrische Löwen“, die gekonnt Soul, Pop und Rock mit bayrischer Volksmusik mischen. „Damit wollen wir bewusst die Jugend ansprechen“, so Kornberger.

Abgerundet wird der Abend mit dem Herbsthäuser Jubiläumsbier – einem unfiltriertem, naturtrüben Bier.

„Das ist ein Relikt aus der Vergangenheit“, erklärt Klaus Wunderlich von der Herbsthäuser Brauerei. Gedanklich will Wunderlich damit auf das Geburtsdatum 1419 der Kärwe verweisen. „Damals gab es nur unfiltriertes Bier.“ Das Bier wird zudem nicht in Containern, sondern Fässern geliefert.

Das vielfältige Festprogramm reicht des weiteren vom Fassanstich am Freitag, über den Kindertag am Samstag und dem Festumzug am Sonntag bis hin zum traditionellen „Landfrauentreffen“ am Dienstag, dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr in der Zehntscheune in Laudenbach, sondern in der Tauberphilharmonie Weikersheim. Angesagt ist eine Modenschau unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Schloss Weikersheim unter dem Titel „Mode damals und heute“.

Musikalisch unterhalten neben den „Bayrischen Löwen“, „Die Grumis“ mit fetziger Musik. Die „Original Taubertaler Musikanten“ bringen am Samstag das Festzelt zum Beben. Am Sonntag bietet die Weikersheimer Stadtkapelle Unterhaltungsmusik vom Feinsten. Auf dem Marktplatz lädt die Stadtkapelle Röttingen zum Platzkonzert.

Tausend Beteiligte am Umzug

Zu einer ausgelassenen Stimmung im Festzelt verhilft vor allem das richtige Festbier von der Herbsthäuser Brauerei: Ein filtriertes, mitte Juli eingebrautes Bier, mit 5,6 Prozent Alkohol und 13,2 Prozent Stammwürze. Für eine Maß zahlt der Besucher 8,10 Euro. Die Festzeltbewirtung liegt in den Händen von Roland Rachinger.

Höhepunkt der Kärwe ist wie jedes Jahr, der historische Festzug am Sonntag. Kornberger zeigt sich wie immer traditionsbeflissen: „Wir halten fest an unseren Pferden. Traktoren sind nicht erlaubt.“ Themenwelten gebe es genügend: Getreideernte, Streuobstwiesen oder die 800-Jahr-Feier in Elpersheim und Honsbronn. Auch die „Macher“ der Tauberphilharmonie werden sich „jung und dynamisch“ zeigen. Zentral wird immer Musik und Tanz sein.

Überraschungen wird es auch geben. Die werde man aber vorab naturgemäß nicht verraten, um die Spannung aufzubauen, so Kornberger augenzwinkernd.

Traditionell wird die Stadtkapelle Weikersheim/Laudenbach den Festzug anführen. Der historische Spritzenwagen der Feuerwehr bildet den Abschluss.

Insgesamt werden wieder tausende Beteiligte, mehr als 100 Reiter und Gespannpferde, Kapellen, Spielmanns- und Fanfarenzüge und auch Trachtengruppen mitwirken. Positiv hervorgetan habe sich dabei das DLRG Weikersheim, mit deren personeller Unterstützung, Gruppen gestellt werden konnten, die lange nicht mehr beim Festumzug präsent waren, so Ursula Wattke vom Kostümverleih.

In diesem Jahr konnte man sogar zehn weitere und somit insgesamt 43 Umzugsgruppen gewinnen. Der Festumzug wird etwa 80 bis 90 Minuten dauern.

Eine besondere Überraschung wartet auf die Kinder am Kärwemontag mit der „Kinderolympiade“, die in diesem Jahr 31-jähriges Bestehen feiert. Spät am Montagabend startet dann das große Brillantfeuerwerk.

Und dann wird sie wieder kommen, die Sehnsucht. Und warten. Auf das Wiedertreffen der „Liebenden“ zur nächsten Kärwe.

