Weikersheim.Die Firma bdtronic ist ein weltweit tätiges Maschinenbauunternehmen und Prozessspezialist mit Sitz in Weikersheim. Das Unternehmen erhält einen weiteren Großauftrag im Bereich E-Mobilität. Das Unternehmen wird für einen der weltweit führenden „Tier1-Zulieferer“, die ZF Friedrichshafen AG, eine weitere Anlage für die Elektromotorenproduktion liefern. Der Kunde hat bereits Imprägniersysteme von bdtronic an verschiedenen Standorten weltweit im Einsatz und bestellt nun die nächste Maschine für die Imprägnierung von Hairpin-Statoren. Die Statoren werden sowohl für den Vorder- als auch für den Hinterradantrieb eines Elektroautos eines europäischen OEMs eingesetzt.

„bdtronic ist Weltmarktführer für Großserienimprägniermaschinen für Elektro- und Hybridmotoren. Jeder zweite in diesem Jahr in Europa verkaufte geträufelte Stator eines Elektroautos wurde auf einer bdtronic Maschine produziert“, sagt Patrick Vandenrhijn, Geschäftsführer von bdtronic und Mitglied der Geschäftsleitung von MAX automation. „Mit unserem Kunden ZF Friedrichshafen AG haben wir eine langjährige und stabile Partnerschaft aufgebaut. Darüber hinaus sind bdtronic Großserienanlagen ein wichtiger Bestandteil des Wandels in der E-Mobilitätsproduktion. Der saubere Träufelprozess hilft unseren Kunden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Der Materialverbrauch kann im Vergleich zu anderen Imprägnierverfahren (zum Beispiel Tauchen) um bis zu 30 Prozent reduziert werden. Nicht nur der Materialabfall wird auf Null reduziert, auch der Energieverbrauch und die Stellfläche sind deutlich geringer und nachfolgende Reinigungsprozesse entfallen.“

Die Imprägnieranlage ist für die Serienfertigung konzipiert und optimal auf die Anforderungen der Automobilindustrie abgestimmt: Sie liefert hochwertige und konstante Ergebnisse, verfügt über ein platzsparendes Konzept, ein vollautomatisches Handling und bietet maximale Prozesskontrolle. Seit 2008 entwickelt bdtronic mit dem Imprägnieren eine spezielle Technologie, die zur Herstellung hocheffizienter Elektromotoren benötigt wird. Das Unternehmen bietet verschiedene Maschinenkonzepte für die Imprägnierung von Elektro- und Hybridmotoren, insbesondere im Träufelverfahren, an. Die Maschinen können unterschiedlich gewickelte Statoren und Imprägnierharze verarbeiten, je nach Kundenwunsch. Das Unternehmen hat bereits Anlagen für OEM und Tier1-Zulieferer für den europäischen, asiatischen und nordamerikanischen Markt gebaut.

bdtronic GmbH ist der weltweit führende Hersteller für Anlagensysteme und Prozesslösungen in den Bereichen Dosiertechnik, Imprägniertechnologie, Heißnieten und Plasmavorbehandlung. Mit seinem breiten Produktrepertoire bedient bdtronic zahlreiche namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, insbesondere der Automobilindustrie, der Elektro- und Elektronikindustrie sowie der Filter- und Medizintechnik. Für den Erfolg des Unternehmens stehen heute weltweit mehr als 400 Mitarbeiter am Hauptsitz Weikersheim und den Niederlassungen in Belgien, Italien, Großbritannien, USA, Mexiko und China. bd

