„Großartiges Fest“ in schwieriger Lage

Konfirmation einmal anders – das ist fast schon normal in Corona-Zeiten. Einmalig aber dürfte es sein, dass zwei Feiern jetzt in die Weikersheimer Tauberphilharmonie verlegt wurden.

Schäftersheim/Nassau. Neun Konfirmanden aus Schäftersheim und Nassau in der kleinen Nikolauskirche Schäftersheim zu konfirmieren und eine Woche später noch einige mehr in der Elpersheimer St.-Georgs-Kirche – Horst-Frithjof Tschampel trieb diese Aussicht Schweißperlen auf die Stirn. Zwei Meter Abstand zu halten, das hieße ja, dass man außer den Jugendlichen kaum einmal Eltern und Paten, Geschwister und Großeltern in die Gotteshäuser lassen könnte. Dass für Familien erleichterte Regeln gelten, glich die verordneten Einschränkungen nicht aus. Der stets ideenreiche Pfarrer der Verbundkirchengemeinde Schäftersheim-Elpersheim- Markelsheim-Nassau bedachte zusammen mit seinem Kirchengemeinderat allerlei, von der Benützung der örtlichen Hallen bis zu einer Konfirmation im Freien. Alles hatte seine Haken und eine Aufteilung auf einige Gruppen wollte man unbedingt vermeiden.

Aus dem Kreis der Konfirmandeneltern kam schließlich die Anregung, doch bei der Tauberphilharmonie anzufragen. Intendant Johannes Mnich sagte zu, die Konditionen überzeugten und Eltern und Pfarrer waren erleichtert. Sie ahnten allerdings noch nicht, welch umfangreiche Vorbereitungsarbeit nun auf sie zukommen würde. Da musste ein eigenes Hygiene-Konzept entworfen, Sitzpläne gemacht und ehrenamtliche Mitarbeiter gewonnen werden.

Sing- und Posaunenchor waren nach den vorgegebenen Richtlinien nicht erlaubt, Alternativen waren zu planen. Doch „alle haben zusammen geholfen und wir waren ein tolles Team“, freute sich Pfarrer Horst-Frithjof Tschampel. Der hätte eigentlich zur Konfirmation gar nicht mehr antreten müssen, denn seit Anfang September ist er in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Doch „es war mir eine selbstverständliche Pflicht, die jungen Leute nach der Zeit des Konfirmandenunterrichts noch vollends zum abschließenden Fest zu begleiten“.

Bekenntnis, Konfirmandenfrage und der persönlich zugesprochene Segen Gottes seien ja Höhepunkt der gemeinsam verbrachten Zeit. Im Rahmen seines begrenzten Teilauftrags im Ruhestand übernahm Horst-Frithjof Tschampel sehr gerne noch die Konfirmation – auch unter den nervenzehrenden Corona-Bedingungen. Es wurde ein großartiges Fest am vergangenen Sonntag. Die Konfirmandinnen Lea-Sophie Rösch, Mia Höfner, Julia Gutöhrlein und dazu noch Marit Rösch bildeten einen kleinen Chor, dazu kamen als Instrumentalisten Jörg Mühleck (Cajon) und Ralf Wißing (Gitarre) sowie Regina Burdinski (die auch das Grußwort des Kirchengemeinderats sprach) am Flügel.

Das sonst übliche „Katechismus-Sprechen’“, mit dem die Gemeinde von den Konfirmanden an ihren Glauben erinnert werden soll, musste entfallen. Um direkten Kontakt zu vermeiden, legten dann beim Konfirmationssegen nicht der Pfarrer, sondern die Paten den Konfirmanden die Hände auf. Doch einhellig war am Ende die Meinung: Das war es wert. „Die Tauberphilharmonie als unser Gotteshaus, das war eine gute Wahl“.

Es steht zu erwarten, dass die Elpersheimer und Markelsheimer das am nächsten Sonntag genau so sehen. Pfarrer i.R. Horst-Frithjof Tschampel jedenfalls kann nach solch einer geradezu einmaligen Konfirmation beruhigt die Zeit der Ruhe genießen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020