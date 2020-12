GMS feierte vier Weihnachtsgottesdienste im Pausenhof

Weikersheim.Es ist noch ganz dunkel im Pausenhof der Gemeinschaftsschule. Geisterhaft huschen ein paar Schüler an farbig angestrahlten Bäumen vorbei. Und erste Kerzen vertreiben die Dunkelheit. Und dann wird’s weihnachtlich – erst, noch vorm ersten Morgengrauen, für die Großen, dann, als es schon hell ist, für die Kleinen.

Fast hätte es nicht mehr geklappt mit dem traditionellen GMS-Weihnachtsgottesdienst. Dabei gehört er einfach rein ins Schuljahr, genauso wie der Gottesdienst zu Beginn und Ende des Schuljahrs und der in der Passionszeit. 2020 fielen wegen der Pandemie bereits die ersten beiden Feiern im Jahr aus. Jetzt auch der zu Weihnachten? Geht nicht.

„Weihnachten fällt nicht aus“, plädierte Konrektorin Gudrun Wolf, nachdem auch Landesbischof Bedford-Strohm im Spätherbst eine Freigabe für Gottesdienste im Freien erteilt hatte. Religionslehrerin Maria Bopp und ihre Kollegin Hildegard Hellinger stiegen mit Begeisterung auf die Idee ein. Singen? Geht nicht. Aber Turmbläser Max Ortmeier, der seit diesem Schuljahr Lehrer an der GMS ist, stellte schnell seine Trompete in den Dienst der Feier, Denis Dallmann sein Händchen für Licht- und Tontechnik.

Und dann, als längst alles geplant war für den letzten Schultag, die Lockdown-Ansage auch für die Schulen. Die Telefone liefen heiß, um den weihnachtlichen Jahresausklang zu retten. Nachdem die Fünft- bis Siebtklässer in kleinen, coronagerechten Klassentrupps auf dem Schulhof ihre Plätze gefunden haben, ertönt von hoch oben Trompetenschall: „Wir sagen euch an den lieben Advent“.

Verkündigung in Klang, Wort, Bild – vom Propheten Jesaia über Simeon und Hanna, die beim Tempel auf die Ankunft des Messias warten zur Verkündigung des Engels an Maria bis hin zu Josef, der erst einmal den Schrecken über die Schwangerschaft verdauen muss. Passende Klänge von oben und ikonische und aktuelle Bilder auf der Leinwand ergänzen die Schülervorträge der Vorweihnachtsgeschichte. Gerade in diesem Jahr ist es der Schule wichtig, den Großen wie den Kleinen Hoffnungszeichen mit auf den Weg zu geben: liebevoll ummantelte Teelichter, die an der heimischen Krippe ein Plätzchen finden können.

Die von Schülern vorgetragenen Fürbitten gelten Menschen auf der Flucht, Not leidenden Kranken, Traurigen, Einsamen und natürlich auch denen, die einem nah sind: der Familie, den Freunden, der Schulfamilie. Nachdruck verleihen sie ihren Wünschen mit Teelichtern, die sie zur Krippe tragen. Der Friedensgruß: ein Blickkontakt, vielfältiges Lächeln unter Masken. Schülerinnen der Klasse 10 tanzen „Jerusalema“ vor Kerzenlicht.

Die Grundschulkinder erleben in ihren beiden Gottesdiensten den Streit der Adventskerzen mit: Ich bin die schönste, die größte, die gradeste oder die mit dem besten Docht. Sehr schön spielen das die Grundschulkinder, und einer stiftet dann Frieden: Der Weihnachtsmann, der die Kerzen zum Weihnachtsbaum bringt, wo sie dann leuchten, brennen, strahlen und wärmen.

Für die Anwesenden und alle Kinder, für die Traurigen und Mutlosen, die Kranken, Alten und Einsamen bittet eine weitere Kindergruppe: Mache dich auf und werde Licht! Und auch die Kleinen bekommen nach dem Segen ihr Licht. Irgendwie bleibt nach den vier Gottesdiensten auf dem durch Kerzen erhellten Schulhof eine spezielle Atmosphäre zurück – und Lehrer wie Schüler starten irgendwie stiller und heiterer in den letzten Schultag des Jahres.

