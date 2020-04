Gewinner bekommen Platz auf der Autorenbühne

Weikersheim.Die Stadtbücherei startet in Kooperation mit dem Kulturamt einen Aufruf zum Schreiben. Zentrale Fragestellung: Wie erleben die Bürger diese Zeit der Entschleunigung?

Wer Lust hat, schreibt die eigenen Erfahrungen auf und schickt sie an die Stadtbücherei bis nach den Osterferien. Das Alter spielt keine Rolle. Die interessantesten Geschichten werden ausgewählt und die Autoren zu einer Lesung in die Stadtbücherei eingeladen. Dieser Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Es ist eine Zeit, die für alle komplett neu und außergewöhnlich ist. Außergewöhnlich belastend oder außergewöhnlich entschleunigt. Jeder erlebt diese Wochen auf eine andere Weise. Für viele ist es eine Zeit der sozialen Entbehrung. Viele müssen darauf verzichten, ihre Eltern oder Großeltern zu besuchen. Freunde treffen, geht in der Regel gar nicht. Gewohntes und Liebgewonnenes muss hintenanstehen. Kein Kino, kein Konzert, keine Party – noch nicht mal Schule! Kein Besuch im Seniorenheim. Kein Training im Sportverein, nicht mal Fußball im Fernsehen. Eltern müssen mit ihren Kindern den ganzen Tag verbringen, sie beschäftigen und unterrichten. Man ist aufeinander angewiesen, aber man sitzt auch aufeinander. Das kann durchaus zu Spannungen führen.

Angst um den Arbeitsplatz kommt vielleicht hinzu. Das ist alles andere als einfach. Wie geht es einem? Wie lange dauert das noch? Wie wird Ostern gefeiert? Kein Gang in die Kirche, kein Gottesdienst, nur im engsten Familienkreis kann dieses Fest in diesem Jahr gefeiert werden. Schreiben kann helfen, über eine schwierige Zeit hinweg zu kommen. Es kann therapeutisch wirken. Es hilft, über das Geschehene zu reflektieren und Erinnerungen festzuhalten und zu verinnerlichen. Man kann sich aber einfach mit der Lust am Schreiben austoben oder seine kreative Ader ganz neu entdecken.

Der Text sollte nicht länger als fünf DIN A 4 Seiten lang und im Zeilenabstand von 1,5 geschrieben sein.

Einsendeschluss ist Sonntag, 26. April an die E-Mail buecherei@weikersheim.de. Der Text kann auch in den Briefkasten der Stadtbücherei eingeworfen werden. stv

